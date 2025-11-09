Google Pixel 10, 10 Pro și 10 Pro XL, lansare, prețuri, specificații și recomandări

Google marchează zece ani de telefoane Pixel și lansează trei modele cu direcții clare. Google Pixel 10 aduce pentru prima dată teleobiectiv pe varianta de bază. Google Pixel 10 Pro și Google Pixel 10 Pro XL rămân opțiunile pentru performanță foto maximă, ecrane LTPO și conectivitate avansată. Toate rulează Android 16, au promisiune de șapte ani de actualizări și primesc accesorii magnetice Pixelsnap prin Qi2.

Dacă vrei un Android curat, cu securitate și funcții AI pe dispozitiv, familia Google Pixel 10 acoperă scenarii diferite. Alegi compactul de 6,3 inch, rămâi pe aceeași diagonală dar cu hardware Pro sau urci la 6,8 inch pentru autonomie și spațiu de vizionare. În continuare găsești date verificate, prețuri convertite în lei și recomandări de achiziție pentru România.

Lansare și disponibilitate

Google a prezentat seria pe 20 august 2025, iar livrările au început pe 28 august 2025. Calendarul s-a mutat la final de vară, deci vii mai repede pe noile modele și prinzi ofertele de toamnă. În România nu există Google Store local, așa că te uiți la retaileri care aduc oficial versiuni UE, cu garanție conformă și compatibilitate de rețea. Verifici în mod expres frecvențele 5G, tipul de garanție și politica de retur.

Prețuri în Europa și conversie în lei

Prețurile din UE includ TVA. Pentru conversie am folosit cursul BNR din 20 august 2025, 1 euro egal 5,0611 lei. Valorile de mai jos sunt orientative, rotunjite la cel mai apropiat leu, bune pentru comparații rapide.

Google Pixel 10

128 GB, 899 euro, aproximativ 4.550 lei

256 GB, 999 euro, aproximativ 5.056 lei

Google Pixel 10 Pro

128 GB, 1.099 euro, aproximativ 5.562 lei

256 GB, 1.199 euro, aproximativ 6.068 lei

512 GB, 1.329 euro, aproximativ 6.726 lei

1 TB, 1.589 euro, aproximativ 8.042 lei

Google Pixel 10 Pro XL

256 GB, 1.299 euro, aproximativ 6.574 lei

512 GB, 1.429 euro, aproximativ 7.232 lei

1 TB, 1.689 euro, aproximativ 8.548 lei

Dacă vrei calcule exacte la zi, refaci conversia cu cursul din ziua achiziției. Verifici și diferențele dintre listă și prețurile reale din magazine, mai ales în campanii.

Design și culori

Seria păstrează bara foto pe orizontală și muchiile plate. Google Pixel 10 și Google Pixel 10 Pro au aceeași carcasă de 6,3 inch. Google Pixel 10 Pro XL urcă la 6,8 inch și oferă spațiu în plus pe ecran. Modulul foto se vede clar, iar pe Pixel 10 apare în sfârșit al treilea obiectiv, deci diferența vizuală față de Pro este mai mică. Te uiți la detalii din zona blițului și la opțiunile de culoare ca să recunoști versiunea.

Culorile oficiale sunt moderne și discrete. Pe Google Pixel 10 găsești Indigo, Frost, Lemongrass și Obsidian. Pe Google Pixel 10 Pro și Pro XL ai Quartz Gray, Jade, Porcelain și Obsidian. Toate modelele au certificare IP68, senzor de amprentă ultrasonic sub ecran și deblocare facială. Folosești huse magnetice compatibile Pixelsnap pentru aliniere sigură la încărcare și prindere fermă.

Ecran, luminozitate și rată de refresh

Toate modelele folosesc panouri OLED de 24 biți, cu culori bogate și contrast mare. Google Pixel 10 are ecran Actua de 6,3 inch, rezoluție 1080 x 2424 și 422 ppi, cu rată de 60 până la 120 Hz. Luminozitatea urcă până la 2.000 niți în HDR și 3.000 niți vârf. Imaginea e clară în soare, iar scroll-ul rămâne fluid.

Google Pixel 10 Pro menține diagonala de 6,3 inch, dar trece la panou Super Actua LTPO cu 1 până la 120 Hz și rezoluție 1280 x 2856. Densitatea de 495 ppi oferă text fin. Vârful de luminozitate urcă la 3.300 niți, iar HDR ajunge la 2.200 niți. LTPO scade consumul când afișezi conținut static. Simți avantajul pe lockscreen și în citire.

Google Pixel 10 Pro XL duce rețeta pe 6,8 inch cu Super Actua LTPO, rezoluție 1344 x 2992 și 486 ppi. Rămâne la 1 până la 120 Hz și la aceleași vârfuri de luminozitate. Dacă vrei ecran mare pentru filme, hărți și editare, acesta este cel mai confortabil. Ca să prelungești autonomia, setezi 90 Hz sau activezi adaptiv în funcție de aplicații.

Performanță și cipul Tensor G5

Generația trece la Google Tensor G5 pe 3 nm la TSMC, cu accent pe AI pe dispozitiv. Obții răspuns mai rapid în transcriere, traducere live și căutare în fotografii. Interfața rămâne fluidă, iar aplicațiile pornesc repede. Cipul include nucleu de performanță Cortex X4, cinci nuclee medii Cortex A725 și două eficiente Cortex A520. GPU-ul este o soluție Imagination de generație nouă, suficientă pentru jocuri populare și pentru filmare 4K sau 8K pe Pro.

Memoria ajută în multitasking și în funcțiile AI. Google Pixel 10 vine cu 12 GB RAM și până la 256 GB stocare. Modelele Pro urcă la 16 GB RAM, cu opțiuni până la 1 TB. Dacă filmezi mult sau păstrezi proiecte offline, mergi direct pe 256 GB. Pentru editare avansată și video 8K, 512 GB este o alegere cu sens.

Baterie și încărcare

Capacitățile cresc ușor față de generația anterioară. Google Pixel 10 are 4.970 mAh. Google Pixel 10 Pro are 4.870 mAh. Google Pixel 10 Pro XL urcă la 5.200 mAh. Toate trec de o zi de utilizare normală, cu marjă pentru seara târziu. Activezi bucla de încărcare adaptivă și înveți obiceiurile de consum pentru o uzură mai mică în timp.

Pe cablu, Google Pixel 10 și 10 Pro ajung la 55% în aproximativ 30 de minute cu adaptor USB C de 30 W, vândut separat. Google Pixel 10 Pro XL urcă la 70% în 30 de minute cu adaptor de 45 W. Alegi încărcătoare cu profil PPS pentru vitezele promise. Dacă vrei simplitate pe birou, folosești cablu scurt și suport cu unghi fix.

Wireless, seria trece la Qi2 cu aliniere magnetică. Pixelsnap încarcă Google Pixel 10 și 10 Pro până la 15 W și Google Pixel 10 Pro XL până la 25 W. Te poți mișca fără să ratezi punctul de încărcare, iar accesoriile magnetice rămân stabile în deplasare. Google a renunțat la încărcarea inversă Battery Share pe această serie, deci nu vei mai încărca căștile direct de pe spatele telefonului. Compensezi cu standul Pixelsnap de pe birou sau cu un power bank compact.

Conectivitate

Google Pixel 10 oferă Wi Fi 6E pe 2,4, 5 și 6 GHz, Bluetooth 6, NFC, Cast și GNSS dual. Ai 5G sub 6 GHz și modele cu mmWave în piețele care oferă asemenea rețele. Dual eSIM îți permite să păstrezi mai multe profiluri și să comuți ușor între ele. Pentru navetă și streaming, acest nivel acoperă tot ce ai nevoie.

Google Pixel 10 Pro și Google Pixel 10 Pro XL trec la Wi Fi 7 cu latențe mai mici și lățime de bandă mai mare. Primesc UWB, util pentru localizare precisă, chei digitale și urmărirea accesoriilor. Modelele Pro includ și Thread, deci îți consolidezi rețeaua de casă inteligentă cu consum redus de energie. Dacă ai router Wi Fi 7 și vrei transferuri rapide pe 6 GHz, mergi direct pe Pro.

Camere foto și video

Google Pixel 10 vine cu trei camere pe spate. Primara de 48 MP are Macro Focus și unghi de 82 de grade. Ultrawide de 13 MP acoperă 120 de grade. Teleobiectivul de 10,8 MP oferă zoom optic 5x. Super Res Zoom combină optic și digital până la 20x. Ai autofocus cu laser, stabilizare optică și electronică pe obiectivele cheie. Selfie de 10,5 MP cu autofocus păstrează cadrele clare.

Google Pixel 10 Pro și Pro XL merg pe senzori mai mari. Ai 50 MP pe camera principală, 48 MP pe ultrawide cu Macro Focus și 48 MP pe telephoto 5x. Pro Res Zoom urcă până la 100x și menține calitatea la 0,5x, 1x, 2x, 5x și 10x. Pe video, modelele Pro filmează 8K la 24 sau 30 fps, plus 4K la 60 fps. Funcții ca Video Boost și Night Sight Video ajută în lumină dificilă. Dacă fotografiezi produse, portrete sau arhitectură, câștigi claritate, textură și consistență pe focală lungă.

Software, AI și suport pe termen lung

Toate modelele rulează Android 16 din fabrică. Primești Material 3 Expressive, Gemini integrat în experiența de zi cu zi și pachete periodice Pixel Feature Drops. Google promite șapte ani de actualizări de Android, securitate și funcții noi. Activezi Backup, Protecție anti furt, Patchurile lunare și actualizările de Play System. Pentru confidențialitate, Titan M2 și zona securizată din Tensor lucrează împreună cu sistemele anti phishing și anti malware.

Funcțiile AI utile zilnic îți economisesc timp. Ask Photos găsește rapid poze după oameni, locuri sau obiecte. Pixel Studio te ajută să editezi fără efort. Live Translate traduce în apel sau în aplicații. Gemini Live răspunde natural, iar Gemini Nano rulează pe dispozitiv pentru viteză și confidențialitate sporită. Pentru productivitate, Pixel Screenshots ține minte informații din capturile salvate și te lasă să le cauți ca pe notițe.

Diferențele esențiale între modele

Google Pixel 10 este intrarea accesibilă în gamă. Păstrează ecranul Actua de 6,3 inch la 120 Hz, adaugă telephoto 5x, are 12 GB RAM și oferă Wi Fi 6E. Dacă vrei camera completă la bani puțini, este alegerea logică. Lipsa UWB și a Wi Fi 7 contează mai puțin dacă nu folosești accesorii dedicate sau rețea de top.

Google Pixel 10 Pro păstrează formatul compact, dar urcă la LTPO 1 până la 120 Hz, ecran Super Actua mai luminos, camere de 48 MP pe ultrawide și telephoto și Pro Res Zoom până la 100x. Adaugă 16 GB RAM, Wi Fi 7, UWB și Thread. Este varianta echilibrată pentru utilizatori avansați care nu vor un telefon foarte mare.

Google Pixel 10 Pro XL este pentru multimedia, gaming și lucru în mișcare. Ecranul de 6,8 inch oferă spațiu de editare și vizionare. Bateria de 5.200 mAh și încărcarea wireless de 25 W pe Pixelsnap țin ritmul în zile aglomerate. Dacă vrei cel mai mare ecran din familie și autonomie confortabilă, alegi XL.

Recomandări de achiziție pentru România

Tu vrei Google Pixel la preț bun și un zoom optic care să te scoată din încurcătură în vacanță, ia Google Pixel 10 de 128 GB. Te bucuri de AI pe dispozitiv, de camera triplă și de un ecran luminos fără să plătești pentru funcții pe care nu le folosești.

Tu vrei conectivitate de ultimă generație, cameră mai puternică și filmare 8K, mergi pe Google Pixel 10 Pro de 256 GB. Simți avantajul la Wi Fi 7, la UWB și la consistența pe zoom înalt. Este varianta optimă pentru poze cu copii, evenimente și content pentru social media.

Tu vrei ecran mare pentru navigație, Netflix și multitasking, alege Google Pixel 10 Pro XL. Îl potrivești cu standul Pixelsnap pe birou și cu adaptorul USB C de 45 W pentru încărcare rapidă. Vei uita de priză până seara.

Sfaturi operative rapide