Google Pixel 10 Pro Fold, pliabilul cu IP68 și Qi2, ecrane de 3000 niți și Tensor G5

Google a prezentat seria Pixel 10 pe 20 august 2025, iar Pixel 10 Pro Fold este vârful gamei. Este primul pliabil cu certificare IP68 pentru apă și praf. Îți permite încărcare wireless Qi2, cu magneți PixelSnap integrați în telefon.

Balamaua nouă, fără angrenaje, aduce cadre mai subțiri și un ecran extern de 6,4 inci, comod pentru tastat. La interior, ai un ecran Super Actua Flex de 8 inci. Ambele ecrane ating 3000 niți, așa că citești ușor și în soare.

Procesorul Tensor G5 urcă performanța și deblochează funcții AI locale precum Gemini Live, Magic Cue și Daily Hub. Telefonul se lansează pe 9 octombrie 2025, cu precomenzi deja deschise.

Ce aduce unic Pixel 10 Pro Fold pentru tine

IP68 schimbă jocul la pliabile. Folosești telefonul pe ploaie sau pe plajă fără emoții. IP68 înseamnă protecție completă la praf și rezistență la scufundare temporară în apă la o adâncime și durată stabilite de standard.

Qi2 aduce aliniere magnetică între telefon și încărcător. Când bobinele se aliniază corect, încărcarea devine mai eficientă și se încălzește mai puțin. PixelSnap este sistemul de magneți integrat, așa că nu depinzi de o husă specială. Îl fixezi pe stand chiar și când telefonul este deschis.

Balamaua fără angrenaje crește durabilitatea. Google afirmă o dublare a rezistenței față de Pixel 9 Pro Fold. Mecanismul nou reduce frecarea și nu adună praf în dinți, pentru că nu are. Simți deschiderea mai fermă și închidere mai silențioasă.

Ecrane mari și foarte luminoase, plus gesturi utile

Ecranul de copertă are 6,4 inci. Rezoluția este 1080 x 2364, iar rata variază între 60 și 120 Hz. Tastezi rapid, citești mailuri și răspunzi la mesaje fără să simți nevoia să îl deschizi de fiecare dată. Ramele mai mici lasă loc real pentru tastatură și previzualizare.

Ecranul intern are 8 inci, 2076 x 2152, cu LTPO 1–120 Hz. Scade la 1 Hz când citești text static, urcă la 120 Hz în jocuri și scroll. Panoul este Super Actua Flex. Sticla ultra subțire primește două folii anti impact. Când lovești din greșeală marginea, straturile atenuează șocul.

Ambele ecrane ating 3000 niți. Afară vezi hărți, bilete și coduri QR fără să umbrești ecranul cu palma. În aplicații video, HDR arată consistent. Netflix și Disney Plus s-au optimizat pentru formatul pliabil, așa că pierzi mai puțin spațiu negru pe margini.

Încărcare Qi2 și autonomie, cum le folosești eficient

Bateria are 5015 mAh. Ajungi confortabil seara în regim normal. Dacă filmezi sau joci în sesiuni lungi, alimentezi în pauze scurte. Pe fir, cu un încărcător USB-C PPS de 30 W sau mai mare, urci la 50% în circa 30 de minute.

Pe wireless, Qi2 oferă până la 15 W pe Pixel 10 Pro Fold. Partea bună este stabilitatea. Magneții PixelSnap țin telefonul aliniat, așa că nu te trezești dimineața cu 12% pentru că a alunecat. Alege un stand Qi2 cu înălțime reglabilă, îl fixezi la nivelul ochilor și urmărești video fără să ții telefonul în mână.

Ține un stand Qi2 la birou și unul acasă. Îl pui pe suport când scrii pe laptop sau când te uiți la un tutorial. Încarci lent pe parcursul zilei, iar bateria rămâne la un nivel confortabil fără sesiuni lungi pe cablu.

Tensor G5 și AI pe dispozitiv, beneficii clare în viața reală

Tensor G5 este fabricat pe 3 nm. CPU-ul este în medie cu 34% mai rapid, iar TPU-ul, acceleratorul pentru AI, este cu până la 60% mai puternic. Asta înseamnă lansări mai rapide, răspunsuri AI locale mai fluide și procesare foto mai sigură.

Gemini Nano rulează pe dispozitiv și nu depinde mereu de rețea. Gemini Live te ajută cu dialog natural și înțelege contextul din aplicațiile Google. Magic Cue oferă sugestii în apeluri sau întâlniri, iar Daily Hub îți centralizează sarcinile. Simți câștigul când suprapui calendar, mail și notițe pe ecranul mare.

În cameră, Tensor G5 aduce Instant View, Best Take, Add Me și Camera Coach. Vezi imediat fotografia pe ecranul intern. Refaci cadrul fără să intri în meniuri. Best Take alege fețele reușite dintr-o rafală, iar Camera Coach te ghidează cu poziție și lumină. Obții mai multe cadre bune din prima.

Cameră triplă cu zoom 5x, plus macro util

Modulul din spate combină trei camere. Wide de 48 MP f/1.7, ultrawide de 10,5 MP cu autofocus și macro, tele de 10,8 MP cu zoom optic 5x. Super Res Zoom urcă până la 20x. Pentru oraș, sport sau wildlife de la distanță, 5x optic păstrează detaliile.

Stabilizarea optică ajută mult pe timp de noapte. Procesarea Pixel extrage culori naturale și texturi curate, iar Real Tone îmbunătățește tonurile pielii. Pe video, filmezi 4K la 60 fps, cu opțiuni pentru 10 bit HDR, Night Sight Video și stabilizare avansată.

Selfie-urile ies bine cu Rear Camera Selfie. Folosești camerele principale pentru calitate maximă, vezi previzualizarea pe ecranul extern și declanșezi confortabil. În grup, Dual Screen Preview îi ajută pe toți să se așeze corect.

Multitasking pe bune, cu Split Screen și drag and drop

Split Screen te lasă să redimensionezi rapid zonele. Fixezi o aplicație la 70%, cealaltă la 30% și lucrezi fără comutări dese. Tragi poze din Google Foto în Mesaje, sau linkuri din Chrome în chat, cu un singur gest.

Pentru productivitate, ține documentul în stânga și notițele în dreapta. Pe ecranul de 8 inci ai spațiu real pentru editare. Economisești timp chiar și la taskuri scurte, cum ar fi raportul zilnic sau planificarea unei ieșiri.

Ecranul extern se transformă în gamepad tactil. În titluri compatibile precum Asphalt Legends și Disney Speedstorm, butoanele virtuale sunt pe copertă, iar acțiunea rulează pe ecranul mare. Când ești în tren, tot setul devine o mini consolă portabilă.

Conectivitate modernă și casă inteligentă

Telefonul oferă Wi-Fi 7 cu MIMO 2×2, pentru viteze mari și latență redusă. Ai Ultra Wideband pentru localizare precisă a accesoriilor și pentru partajare direcțională. Google Cast te conectează rapid la televizor.

Bluetooth este listat ca v6. Versiunea nouă îmbunătățește eficiența și stabilitatea pe căști moderne și boxe portabile. Dacă vii de pe un telefon mai vechi, observi împerechere mai rapidă și legături mai stabile în aglomerație.

Thread este prezent pentru smart home. Este protocolul mesh cu consum mic, parte din Matter. După configurare, dispozitivele tale se văd mai repede și comunică direct între ele. Pentru tine înseamnă comenzi mai rapide în Google Home și automatizări mai sigure.

Durabilitate și materiale

Corning Gorilla Glass Victus 2 protejează coperta și spatele. Rama folosește aluminiu de calitate aerospațială. Google menționează elemente reciclate în baterie, rame și magneți, semn că au gândit și partea de sustenabilitate.

Husa potrivită te ajută la prindere. Un stand PixelSnap cu inel îți susține telefonul pe birou, iar încărcarea rămâne aliniată. Dacă scrii mult, inelul reduce oboseala mâinii la utilizarea pe copertă.

Pixel 10 pornește de la 799 USD. Pixel 10 Pro de la 999 USD. Pixel 10 Pro XL de la 1.199 USD. Pixel 10 Pro Fold de la 1.799 USD, precomenzi din 20 august 2025, lansare pe 9 octombrie 2025.

Conversii orientative la curs BNR:

La 20 august 2025, 1 USD = 4,3462 lei. Rezultă aproximativ 3.473 lei pentru Pixel 10, 4.342 lei pentru Pixel 10 Pro, 5.211 lei pentru Pixel 10 Pro XL.

La 9 octombrie 2025, 1 USD = 4,3848 lei. Rezultă aproximativ 7.888 lei pentru Pixel 10 Pro Fold.

În Uniunea Europeană, Pixel 10 Pro Fold pornește de la 1.899 euro. La 9 octombrie 2025, 1 euro = 5,0953 lei. Rezultă aproximativ 9.676 lei.

Prețurile finale în România depind de TVA, adaos comercial și promoții. Folosește conversiile doar ca reper.

Cui i se potrivește Pixel 10 Pro Fold

Dacă vrei un singur dispozitiv pentru muncă, filme și jocuri, ecranul intern de 8 inci chiar contează. Înlocuiește o tabletă în multe situații. Split Screen și drag and drop reduc timpul pierdut.

Dacă fotografiezi des evenimente și călătorii, modulul triplă cameră și funcțiile AI te ajută. Zoomul 5x păstrează detaliile la distanță. Instant View scurtează pașii de verificare. Best Take salvează grupurile în care cineva a clipit.

Dacă ai casă inteligentă, Thread, UWB și Wi-Fi 7 fac diferența. Automatismele pornesc mai repede. Partajarea locală devine mai sigură. Pixel 10 Pro Fold se integrează bine cu ecosistemul Google.

Termeni tehnici explicați pe scurt

IP68 înseamnă protecție completă la praf și rezistență la apă, la un nivel certificat. Pentru tine, ploaie, stropi sau scufundări accidentale nu mai sunt o problemă imediată.

Qi2 este noul standard de încărcare wireless cu magneți pentru aliniere. Crește eficiența, reduce pierderile și stabilizează telefonul pe stand. PixelSnap este implementarea magnetică Google, integrată în telefon.

TPU este acceleratorul pentru sarcini de învățare automată. Rulează modele AI local, mai repede decât CPU. Rezultatul este răspuns mai natural în Gemini și procesare foto rapidă.

UWB este o tehnologie radio pentru localizare precisă. Poți găsi accesorii compatibile și partaja mai sigur. Thread este protocolul mesh pentru smart home, cu consum mic și latență mică.

Specificații utile

Ecran copertă: 6,4 inci, 1080 x 2364, 60–120 Hz, până la 3000 niți, OLED Actua.

Ecran intern: 8 inci, 2076 x 2152, 1–120 Hz, până la 3000 niți, Super Actua Flex.

Balamă: mecanism fără angrenaje, durabilitate sporită, protecții anti impact pentru ecranul intern.

Protecție: IP68, sticlă Gorilla Glass Victus 2 pe exterior, sticlă ultra subțire la interior.

Platformă: Google Tensor G5, Titan M2, 16 GB RAM.

Stocare: 256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 4.0 cu Zoned UFS pe configurațiile mari.

Cameră spate: 48 MP wide f/1.7, 10,5 MP ultrawide cu macro, 10,8 MP tele 5x, Super Res Zoom până la 20x.

Camere frontale: 10 MP pe copertă și 10 MP intern.

Baterie și încărcare: 5015 mAh, 50% în circa 30 minute pe cablu, Qi2 până la 15 W, PixelSnap magnetic.

Conectivitate: Wi-Fi 7, Bluetooth v6, UWB, Thread, Google Cast, NFC, USB-C 3.2.

SIM: Dual SIM, Nano-SIM și eSIM.

Software: Android 16 la lansare, 7 ani de actualizări de sistem, securitate și Pixel Drop.

Dimensiuni și greutate: pliat 6,1 x 3 x 0,4 inch, deschis 6,1 x 5,9 x 0,2 inch, 9,1 oz.

Sfaturi de cumpărare

Alege 512 GB dacă filmezi mult 4K și vrei export rapid. Dacă editezi pe telefon, 1 TB te scapă de mutări dese în cloud.

Ia un încărcător USB-C PPS de 30 W pentru viteză pe cablu. Pentru birou, un stand Qi2 PixelSnap îți ține telefonul la nivelul ochilor și încarcă stabil.

Activează backupul în Google Foto pe Wi-Fi 7. Transferul urcă mai repede și nu blochează restul rețelei. Când ești pe date mobile, păstrează uploadul doar pe Wi-Fi.