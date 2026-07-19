Honor X7e Plus 5G: baterie de 8100 mAh la preț de buget, cu un compromis vizibil la ecran

Cifra care vinde telefonul ăsta e una singură: 8100 mAh. Restul fișei tehnice există ca s-o susțină. Recunosc că argumentul mă prinde, pentru că am pățit-o de destule ori pe traseele din Dobrogea: GPS-ul pornit ore în șir, camera scoasă la fiecare belvedere, semnal prins cu greu și ecranul aprins des, iar până la întoarcere telefonul cu baterie obișnuită ajungea sub 15%. Un acumulator dublu față de media pieței rezolvă exact genul ăsta de zi, fără powerbank în rucsac.

Honor promite și lucruri mai greu de verificat: funcționare între -30°C și 50°C, plus peste 80% din capacitate păstrată după ani de utilizare, conform testelor interne. Rămâne de văzut. Testele interne ale producătorilor au obiceiul să iasă mereu bine.

Telefonul s-a lansat la 999 de riali qatarezi pentru varianta de 6 GB RAM cu 128 GB stocare, adică aproximativ 275 de dolari, cam 1.260 de lei la cursul actual. Varianta de 8 GB cu 256 GB urcă spre 300 de dolari, aproape 1.400 de lei. Iar dacă îl vrei acum, prețul real de import ar fi vizibil mai mare, cu transport și taxe la grămadă.

Deocamdată, în România nu se vinde oficial.

Unde s-a făcut economia

Aici e compromisul: ecranul. Panoul TFT LCD de 6,87 inci are rezoluție HD+, adică 1592 x 720 pixeli întinși pe o diagonală aproape de tabletă. Rata de 120 Hz și luminozitatea de până la 1020 de niți sunt binevenite, dar densitatea mică de pixeli se vede cu ochiul liber la text. Nu cred că cineva obișnuit cu un AMOLED Full HD+ se mai întoarce ușor la așa ceva.

În rest, dotările sunt corecte la banii ăștia:

Snapdragon 4 Gen 4, până la 8 GB RAM și 256 GB stocare, Android 16 cu MagicOS 10;

cameră principală de 50 MP plus un senzor auxiliar, selfie de 5 MP;

încărcare de 45W, boxe stereo, NFC, certificări IP68, IP69 și IP69K.

Există și un buton dedicat AI, care la apăsare lungă deschide funcții gen Circle to Search sau AI Eraser. Nu îl văd nici argument de cumpărare, nici motiv de ironie: un buton în plus nu strică, atâta timp cât poți trăi liniștit și fără el.

Ar avea sens la noi?

Aici se strică socoteala. La un preț teoretic de 1.400 de lei pentru varianta mare, X7e Plus 5G ar intra fix peste Redmi Note 15, lansat în ianuarie și vândut la Altex cu 1.199 lei în varianta de 8 GB cu 256 GB, un telefon cu ecran AMOLED de 6,77 inci și rezoluție Full HD+, adică exact ce lipsește aici. Și dacă mai întinzi bugetul spre 1.700 de lei, Redmi Note 15 Pro 5G, tot din generația 2026, aduce ecran 1.5K, certificare IP68 și o baterie de peste 6500 mAh, suficientă pentru două zile la majoritatea oamenilor.

Practic, singurul scenariu în care Honor-ul ar bate oferta locală e cel al omului pentru care autonomia e criteriu unic: șoferi de cursă lungă sau oricine stă zile întregi departe de priză. Pentru toți ceilalți, magazinele de la noi oferă deja ecrane net superioare la bani similari. Dar semne bune există: telefonul a trecut prin certificări pentru piața europeană, deci s-ar putea să-l vedem și pe rafturile noastre. Dacă Honor îl aduce sub 1.200 de lei, discuția devine interesantă. Peste, nu văd cine l-ar alege.