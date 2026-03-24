Huawei Enjoy 90 și Enjoy 90 Plus: baterii de 6620 mAh și procesoare Kirin pentru segmentul accesibil

Seria Huawei Enjoy 90 aduce pe piață două smartphone-uri care mizează pe autonomie și performanță la un preț competitiv. Modelele Enjoy 90 și Enjoy 90 Plus vin echipate cu baterii de 6620 mAh și rulează HarmonyOS 6.

Enjoy 90 Plus, alaturi de Enjoy 90 Pro Max reprezintă varianta de top a seriei. Dispozitivul folosește un ecran LCD HD+ de 6,67 inci cu rată de reîmprospătare de 120 Hz și luminozitate maximă de 850 de niți. Panoul oferă o experiență fluidă pentru navigare și consum media.

La interior, telefonul găzduiește procesorul Kirin 8000. Huawei susține că acest cip livrează o creștere de performanță de aproximativ 67% față de generațiile anterioare. Chipsetul beneficiază de o arhitectură de 7 nm și include un nucleu de 2,4 GHz, trei nuclee de 2,18 GHz și patru nuclee de 1,84 GHz. Unitatea grafică Mali-G610 MC4 completează configurația.

Sistemul de camere al modelului Enjoy 90 Plus cuprinde un senzor principal de 50 MP pe spate și o cameră frontală de 8 MP. Configurația vizează utilizatorii care doresc fotografii decente fără pretenții profesionale.

Bateria de 6620 mAh constituie punctul forte al dispozitivului. Capacitatea generoasă vine alături de suport pentru încărcare rapidă de 40 W. Combinația asigură un avantaj notabil pentru utilizatorii cu scenarii de folosire intensivă.

Conectivitatea include Wi-Fi 7 și Bluetooth 6.0, iar telefonul dispune de un blaster IR pentru controlul dispozitivelor din casă. Certificarea IP65 oferă protecție împotriva prafului și a jeturilor de apă. Senzorul de amprente este poziționat lateral.

Modelul standard Enjoy 90 păstrează aceeași capacitate a bateriei de 6620 mAh, dar folosește procesorul Kirin 8000A. Ecranul rămâne identic cu cel al variantei Plus, un panou LCD HD+ de 6,67 inci cu 120 Hz și 850 de niți.

Configurația de camere a modelului Enjoy 90 include același senzor principal de 50 MP și camera frontală de 8 MP. Sistemul de operare HarmonyOS 6 rulează pe ambele dispozitive din serie.

Enjoy 90 se diferențiază prin funcții software bazate pe inteligență artificială. Printre acestea se numără instrumente pentru prevenirea fraudei în timpul apelurilor telefonice și opțiunea de schimbare a feței cu ajutorul inteligenței artificiale. Recunoașterea facială completează pachetul de funcții AI.

Specificații Huawei Enjoy 90 Plus:

Ecran: LCD HD+ de 6,67 inci, 120 Hz, 850 de niți

Procesor: Kirin 8000

Cameră: 50 MP spate, 8 MP față

Baterie: 6620 mAh, încărcare rapidă 40 W

Software: HarmonyOS 6

Alte caracteristici: IP65, scaner de amprente lateral, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, blaster IR

Prețuri Huawei Enjoy 90 Plus:

128 GB: 1499 de yuani (217 USD)

256 GB: 1799 de yuani (261 USD)

Specificații Huawei Enjoy 90:

Ecran: LCD HD+ de 6,67 inci, 120 Hz, 850 de niți

Procesor: Kirin 8000A

Cameră: 50 MP spate, 8 MP față

Baterie: 6620 mAh

Software: HarmonyOS 6

Funcții AI: schimbarea feței, instrumente de prevenire a fraudelor, recunoaștere facială

Prețuri Huawei Enjoy 90: