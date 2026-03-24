Huawei lansează Enjoy 90 Pro Max cu baterie masivă și HarmonyOS 6

Huawei continuă seria Enjoy cu un model care pune accent pe autonomie. Enjoy 90 Pro Max vine echipat cu o baterie de 8500 mAh, una dintre cele mai mari capacități disponibile pe un telefon din acest segment. Dispozitivul face parte din aceeași familie cu Enjoy 90 Plus și reprezintă cel mai recent membru al gamei.

Capacitatea generoasă a bateriei se traduce în cifre concrete de utilizare. Producătorul anunță până la 48 de ore de convorbiri telefonice, 28 de ore de redare video și 62 de ore de ascultare muzică. Pentru cărțile audio, autonomia ajunge la 83 de ore.

Bateria beneficiază de un sistem de pompă de alimentare care menține puterea de ieșire constantă. Această tehnologie contribuie la stabilizarea alimentării și la prelungirea duratei de viață a acumulatorului. Încărcarea se realizează prin USB-C cu o putere maximă de 40 W.

Telefonul integrează un ecran OLED LTPO cu diagonală de 6,84 inci. Panoul oferă rezoluție 1,5K, luminozitate maximă de 4000 niți și rată de reîmprospătare de 120 Hz. Aceste specificații plasează ecranul în categoria premium pentru gama medie.

Enjoy 90 Pro Max

La capitolul performanță, Enjoy 90 Pro Max folosește procesorul Kirin 8000 de gamă medie. Memoria RAM LPDDR5 ajunge la 16 GB, iar spațiul de stocare UFS 4.0 poate fi configurat până la 512 GB. Sistemul de operare este HarmonyOS 6.

Configurația foto include o cameră principală de 50 MP cu senzor RYYB și diafragmă f/1.9. Aceasta poate filma videoclipuri 4K și dispune de stabilizare a imaginii prin inteligență artificială. Camera frontală are 8 MP cu diafragmă f/2.0 și suportă diverse moduri de fotografiere și filmare.

Construcția telefonului măsoară 7,98 mm grosime, cu dimensiuni totale de 163,3 x 78 x 8 mm. Greutatea de 232 grame reflectă prezența bateriei voluminoase din interior. Dispozitivul are certificare IP65 pentru rezistență la praf și apă.

Dotările suplimentare includ cititor de amprente montat lateral, difuzoare stereo, Wi-Fi 7 și Bluetooth 6.0. Conectivitatea este completată de NFC, GPS și port USB-C 2.0.

Prețuri și configurații disponibile:

12 GB RAM + 128 GB stocare: 1699 yuani (aproximativ 250 de dolari)

16 GB RAM + 512 GB stocare: 2399 yuani (aproximativ 350 de dolari)

Telefonul a fost lansat deocamdată în China.

Specificații tehnice Huawei Enjoy 90 Pro Max: