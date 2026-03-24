Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition: telefonul cu ventilator de răcire integrat

Huawei extinde seria Mate 80 cu o versiune neobișnuită. Mate 80 Pro Max Wind Edition integrează un ventilator de răcire activ, soluție întâlnită de obicei la telefoanele de gaming. Noul model va ajunge pe piață începând cu 27 martie, exclusiv în China.

La prima vedere, Wind Edition seamănă cu modelul standard. Diferențele devin evidente la modulul camerei, care iese mai mult din corp. Jumătatea inferioară a acestui modul prezintă perforații pentru evacuarea aerului cald generat de ventilatorul intern.

Compromisul din spatele răcirii active

Ventilatorul ocupă spațiu în interiorul telefonului, iar Huawei a sacrificat una dintre cele patru camere posterioare pentru a-l integra. Mate 80 Pro Max standard dispune de cameră principală de 50 de megapixeli, senzor ultra-wide de 40MP, teleobiectiv macro de 50MP și periscop de 50MP. Wind Edition renunță la teleobiectivul macro și păstrează trei senzori: camera principală de 50MP cu diafragmă f/1.4, teleobiectivul periscop de 50MP f/2.1 și ultra-wide-ul de 40MP f/2.2.

Performanțe susținute pentru procesor și cameră

Procesorul HiSilicon Kirin 9030 Pro beneficiază direct de sistemul de răcire. Ventilatorul menține temperaturi mai scăzute sub sarcină constantă, ceea ce permite procesorului să funcționeze la parametri optimi pentru perioade mai lungi. Huawei ar fi putut implementa această soluție și pentru a preveni supraîncălzirea camerei în timpul sesiunilor extinse de filmare video.

Sistemul de răcire nu se limitează la ventilator. Telefonul include o cameră de vapori cu suprafață de 6000 mm², care completează disiparea termică.

Specificații tehnice complete

Restul dotărilor rămân identice cu versiunea standard. Ecranul LTPO OLED măsoară 6,9 inci și oferă rezoluție de 1320×2848 pixeli, rată de reîmprospătare de 120 Hz și luminozitate maximă de 8000 de niți. Protecția este asigurată de sticla Kunlun Glass 2.

Bateria de 6000 mAh acceptă încărcare rapidă cu fir de 100 W și încărcare wireless de 80 W. Funcția de încărcare wireless inversă funcționează la 20 W, utilă pentru accesorii sau alte dispozitive compatibile.

Camera frontală are rezoluție de 13MP cu diafragmă f/2.0. Softul rulează pe HarmonyOS 6.0.

Conectivitatea include WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC și port USB-C 3.1. Telefonul oferă și comunicare prin satelit. Certificarea IP69/68 garantează rezistență la apă și praf, iar cititorul de amprente este poziționat lateral.

Dimensiunile sunt de 164,4 x 79 x 8,3 mm, cu o greutate de 239 g.

Configurații și prețuri

Mate 80 Pro Max Wind Edition vine în două variante de stocare. Prima configurație oferă 16 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare. A doua variantă păstrează cei 16 GB RAM, dar crește stocarea la 1 TB.

Prețul de pornire este de 8499 de yuani, echivalentul a aproximativ 1234 de dolari. Disponibilitatea se limitează deocamdată la piața chineză, fără informații despre o lansare internațională.

