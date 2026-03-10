Huawei Pura 90 pregătește 9 culori noi, un design schimbat și o cameră de 200 MP

Noua serie Huawei Pura 90 se conturează deja ca unul dintre cele mai discutate lansări din 2026. Gama Pura s-a remarcat până acum prin accentul pus pe fotografie, însă de această dată atenția nu se oprește doar la hardware-ul camerei. Detaliile apărute recent pe Weibo arată că Huawei pregătește o schimbare vizibilă de direcție și în zona de design, susținută de o paletă extinsă de culori.

Potrivit informațiilor apărute online, Huawei ar urma să ofere nu mai puțin de nouă opțiuni de culoare pentru seria Pura 90. Este o abordare diferită față de ritmul obișnuit al pieței, unde fiecare generație flagship vine, de regulă, cu una sau două nuanțe noi considerate reprezentative pentru acel model. De această dată, compania pare decisă să meargă mult mai departe.

Sursa Weibo @ITTechHero susține că seria va include următoarele culori: Violet aprins, Albastru aprins, Maro, Portocaliu, Turcoaz închis, Violet închis, Auriu-șa, Alb și Argintiu. Aceste versiuni nu ar urma să aibă un finisaj mat uniform, ci un aspect gradient în două tonuri. O astfel de alegere ar schimba vizibil aspectul telefoanelor și ar pune accent pe o prezentare mai sofisticată.

Schimbările nu se opresc la finisaj. Huawei pare pregătită să modifice și una dintre cele mai recognoscibile trăsături ale seriei Pura, modulul triunghiular al camerei. Acest element a devenit un semn distinctiv al generațiilor anterioare, dar noile imagini conceptuale și schemele scurse indică o reproiectare amplă a spatelui.

Informațiile disponibile arată că unul dintre modelele din serie ar putea păstra dispunerea clasică a lentilelor în formă triunghiulară, însă cu ajustări minore. În schimb, celelalte două modele high-end ar urma să adopte o proeminență mai unghiulară, descrisă ca fiind asemănătoare unei cărămizi. Această abordare amintește de insula foto asociată iPhone 17 Pro.

Noul limbaj vizual ar include și o carcasă mare, în formă de pilulă, pentru lentile, poziționată în partea stângă. Lângă aceasta ar apărea un inel circular, iar ansamblul amintește, la nivel general, de designurile OnePlus 15 vehiculate în ultimele luni. Direcția sugerată de scurgeri indică un telefon cu o identitate vizuală mai agresivă și mai clar separată de generațiile anterioare.

Pe lângă culori și carcasă, seria Pura 90 promite și schimbări importante la nivel optic. Zvonurile din industrie spun că Huawei testează activ un senzor zoom periscop de 1 inch și 200 MP. Dacă aceste informații se confirmă, compania ar continua să împingă seria Pura spre zona de fotografie mobilă avansată.

Un alt detaliu important este posibilul retur al lentilei retractabile. Soluția a fost apreciată pe Pura 70 Ultra, iar acum ar putea reveni într-o versiune mai avansată. Această structură mecanică ar avea rolul de a face loc obiectivului de mari dimensiuni și de a permite integrarea profesională a teleconvertorului.

Seria ar putea aduce și o schimbare de nume în partea superioară a gamei. Huawei ar lua în calcul renunțarea la denumirea „Ultra” și introducerea unei versiuni „Pro Max”, într-o direcție similară cu seria Mate 80. O asemenea mutare ar semnala o repoziționare clară a modelului de top în portofoliu.

Deocamdată, compania nu a anunțat o dată oficială de lansare și nici nu a confirmat aceste informații. Totuși, amploarea schimbărilor sugerate de scurgeri arată că Huawei vrea să folosească designul la fel de ofensiv precum hardware-ul pentru a-și susține poziția în segmentul flagship din 2026. Seria Pura 90 se anunță astfel ca un pariu puternic atât pe fotografie, cât și pe impactul vizual.