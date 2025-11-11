Încărcare rapidă sau lentă? Un test independent arată că diferențele de uzură a bateriei sunt minime

Încărcarea rapidă nu deteriorează semnificativ bateria. Asta rezultă dintr-un program de teste derulat de HTX Studio pe aproximativ patruzeci de smartphone-uri, monitorizate timp de aproape doi ani. Dispozitivele au rulat cicluri continue de încărcare la viteze diferite, cu scopul de a măsura obiectiv impactul asupra capacității în timp.

Echipa a cumpărat telefoanele prin canale oficiale și le-a împărțit în patru grupuri. Două grupuri au fost încărcate rapid și lent, unul a fost limitat la încărcări parțiale, între 30% și 80%, iar un grup de control a rămas neutilizat. iPhone-urile au fost încărcate la 20 W, puterea maximă a modelelor testate, iar încărcarea „lentă” s-a făcut la aproximativ 5 W. Pe Android, încărcarea rapidă a urcat la 120 W, iar standardul s-a oprit la 18 W.

Descărcarea și reîncărcarea au fost automate. Software-ul „Discharge Loop” a dus acumulatorul de la 100% la 5% și înapoi, iar reléul conecta și deconecta încărcătorul fără intervenție umană. Un ciclu complet, de la 100% la 5%, a fost contorizat ca 0,95 ciclu, iar încărcările parțiale între 30% și 80% au fost contorizate ca jumătate de ciclu. Seria a rulat 167 de zile în regim continuu, echivalentul a aproximativ un an și jumătate de utilizare reală, însumând 500 de cicluri pentru fiecare dispozitiv.

Rezultatele au fost clare pe iPhone. Grupul încărcat lent a pierdut, în medie, 11,8% din capacitatea inițială, iar cel încărcat rapid a pierdut 12,3%. Diferența este de 0,5%, deci neglijabilă în practică. Pe Android, raportul a fost asemănător: 8,8% degradare la încărcare lentă, 8,5% la încărcare rapidă, diferență de 0,3%.

Limitarea încărcării în fereastra 30%–80% a adus o uzură ceva mai mică. iPhone-urile încărcate parțial au degradat cu aproximativ 4% mai puțin decât cele duse constant la 100%. Pe Android, câștigul a fost de circa 2,5% față de încărcarea completă. Beneficiul există, însă rămâne modest în raport cu durata totală a folosirii.

Testul a abordat și ideea că lăsarea telefonului conectat la 100% dăunează pe termen scurt. Trei iPhone-uri au fost oprite pentru o săptămână, la 1%, 50% și 100%, ultimul fiind menținut conectat. La repornire, capacitatea raportată a bateriei a fost identică în toate cazurile. Apple admite că depozitarea pe perioade lungi la 100% poate duce la o ușoară pierdere de capacitate, însă pe intervale scurte efectul este practic neglijabil.

Pentru a vedea impactul în utilizarea zilnică, HTX Studio a testat patru iPhone 12 cu starea bateriei la 94%, 89%, 85% și 81%, plus un iPhone X la 77%. După patru ore de utilizare continuă, autonomia rămasă a variat mult, însă performanța de procesare a rămas aceeași. După înlocuirea bateriilor, autonomia a crescut cu 5% până la 24%, în funcție de model, fără schimbări la puterea de procesare.

Diferența palpabilă ține de managementul energiei. Telefoanele cu baterii uzate își reduc puterea mai devreme pentru a evita căderile de tensiune. Un iPhone cu o stare a bateriei de 80% începe să încetinească la 11% încărcare rămasă. Cu o baterie nouă, pragul coboară la 5%. În jurul valorii de 85% vei observa scăderea autonomiei, iar sub 79% merită să înlocuiești bateria pentru a evita opririle bruște și pentru o funcționare stabilă.

Concluzia tehnică este că viteza în sine nu este problema. Factorul care grăbește uzura este căldura. Creșterea temperaturii afectează direct longevitatea celulelor, nu cifra de pe încărcător. Sistemele moderne de încărcare rapidă ajustează dinamic tensiunea și temperatura și reduc automat puterea când acumulatorul se încălzește excesiv.

Rolul BMS, sistemul de management al bateriei, este decisiv. Aceste circuite controlează parametrii de încărcare și mențin uzura la un nivel redus, chiar și la peste 100 W. În practică, impactul încărcării rapide rămâne mic. Prioritizează evitarea supraîncălzirii și folosește încărcarea în ritmul tău, fără griji inutile.

Rezultatul de față a venit după trei încercări. Primul test, în 2020, a fost manual și a inclus patru telefoane încărcate și descărcate pe rând. Al doilea, mai automatizat, a eșuat din cauza unor probleme software și a unor defecțiuni ale dispozitivelor. Abia al treilea ciclu, întins pe 167 de zile cu doisprezece telefoane în lucru continuu, a livrat date consecvente și fiabile.

Autorul încheie cu o amintire personală despre primul său iPhone, încărcat cu grijă de la 20% la 100% pentru a-i proteja bateria. Experiența și măsurătorile arată altceva. Îngrijirea atentă te poate face mai conștient, însă, din punct de vedere tehnic, încărcarea rapidă nu reprezintă un risc real pentru baterie.