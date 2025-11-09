iPhone 17 Pro Max vs. Samsung Galaxy S25 Ultra: comparație completă

Cele două vârfuri de gamă duc lupta la milimetru. Ambele au ecrane de 6.9 inch cu 120 Hz, camere avansate și platforme de AI pentru funcții foto și productivitate. Abordările diferă. iPhone 17 Pro Max mizează pe consistență, integrare și video pro. Galaxy S25 Ultra pune accent pe versatilitate, S Pen și zoom lung. Citești mai jos ce primești concret, cum se simt diferențele în utilizare și ce merită banii tăi în funcție de nevoi.

Ecran și ergonomie

Ambele telefoane folosesc panouri OLED cu rată de reîmprospătare 120 Hz. 120 Hz înseamnă că ecranul desenează 120 de cadre pe secundă, ceea ce dă o experiență fluidă în scroll și jocuri. Diagonala de 6.9 inch le face similare ca dimensiune, deci tranziția între ele este ușoară. Diferența o vezi în calibrarea culorilor și în modul în care fiecare brand gestionează luminozitatea de vârf în soare puternic.

iPhone 17 Pro Max trece pe un corp din aluminiu cu un design curbat și un „platou” foto ce ocupă aproape toată lățimea spatelui. Aluminiul conduce mai bine căldura, deci telefonul se menține stabil în sarcini grele. Apple anunță un vârf de luminozitate până la 3.000 niți, util la filmare în exterior și la vizionare HDR. Samsung Galaxy S25 Ultra folosește ecran Dynamic AMOLED 2X cu rezoluție înaltă și margini plate. Colțurile carcasei sunt mai rotunjite față de generația anterioară, ceea ce se simte mai comod în palmă.

Dacă folosești mult telefonul afară, ambele sunt potrivite. Dacă preferi margini plate pentru scris cu stylus, S25 Ultra are un avantaj clar. Dacă filmezi HDR în lumină puternică, iPhone are un mic plus prin luminozitate maximă și expunere stabilă.

Performanță și încălzire

iPhone 17 Pro Max rulează pe A19 Pro. Chipsetul A19 Pro este procesorul mobil Apple pe 3 nm, orientat pe performanță susținută și eficiență. În utilizare grea, sistemul de răcire cu cameră de vapori ajută la menținerea frecvențelor înalte fără scăderi bruște. Galaxy S25 Ultra folosește Snapdragon 8 Elite. Snapdragon 8 Elite este platforma Qualcomm de top în 2025, cu CPU și GPU optimizate pentru AI on-device și gaming la 120 Hz.

În jocuri, ambele duc setările maxime în titluri populare. iPhone oferă frame pacing foarte stabil. Galaxy îți permite să ajustezi fin profilurile grafice și să folosești Game Booster cu opțiuni de limitare a temperaturii. În multitasking cu multe aplicații deschise, RAM-ul de 12 GB al lui S25 Ultra împinge mai multe procese în paralel. iPhone compensează prin optimizările iOS și prin viteza stocării. Pentru randări video și exporturi ProRes, iPhone termină mai repede și păstrează temperatura mai jos.

AI și software

iOS 26 pe iPhone aduce Apple Intelligence cu generare text, instrumente vizuale și integrare în aplicațiile de sistem. Interfața „Liquid Glass” rafinează animațiile și coerența. Pentru editare video ai funcții precum Dual Capture și opțiuni pro precum ProRes RAW și genlock, utile când sincronizezi mai multe camere. Pe Galaxy S25 Ultra, One UI vine cu Galaxy AI pentru transcriere, traducere pe dispozitiv, editare foto generativă, căutări avansate și funcții pentru cameră precum Nightography și Audio Eraser. Google acordă 6 luni de acces la Google AI Pro pe anumite oferte, cu instrumente Gemini și stocare 2 TB incluse.

Dacă vrei automatizări simple, partajare rapidă și integrare cu Mac, iPad și Apple Watch, iPhone îți oferă traseu clar și stabil. Dacă ai nevoie de stilus, ferestre flotante, DeX pe monitor și personalizare, S25 Ultra este mai flexibil. Ambele oferă cicluri lungi de actualizare. Samsung promite șapte ani de actualizări majore și de securitate. Apple oferă tradițional suport lung, iar seria 17 continuă această linie.

Camere foto și video

iPhone 17 Pro Max folosește trei senzori de 48 MP și un nou teleobiectiv 4x care permite un zoom 8x „de calitate optică” prin decupaj pe senzor. Frontul are 18 MP cu funcția Center Stage care repoziționează automat cadrul. Tonurile pielii rămân consistente, iar balansul de alb este previzibil. Modul video aduce avantaj net în piețe creative. Poți trage ProRes, poți sincroniza cadre cu genlock și poți face captură simultană față-spate cu Dual Capture. Stabilizarea este foarte curată la mers, cu artefacte minime.

Galaxy S25 Ultra are senzor principal de 200 MP, ultrawide nou de 48 MP și teleobiective îmbunătățite. Anii trecuți, Samsung a dominat zoomul lung. S25 Ultra păstrează tradiția, cu imagini detaliate până la 10x în lumină bună și rezultate utilizabile noaptea la 3x și 5x. Nightography reduce zgomotul, iar procesarea culorilor rămâne mai saturată. Audio Eraser îți curăță sunetul de fundal la filmare, ceea ce ajută la vloguri urbane.

Dacă faci poze de familie, ambele sunt excelente. Dacă vrei video pro, iPhone te ajută cu formate și workflow. Dacă vrei zoom lung și joacă pe postprocesare, S25 Ultra îți dă mai multă libertate. Pentru selfie, iPhone are expuneri mai naturale. Pe ultrawide la noapte, Samsung a recuperat mult și ține mai bine marginile.

Autonomie și încărcare

iPhone 17 Pro Max livrează cea mai mare baterie dintr-un iPhone și ajunge la până la 39 de ore declarate pentru utilizare mixtă, în funcție de scenariu. Are încărcare wireless Qi2.2 pe MagSafe la 25 W și încărcare pe cablu mai rapidă cu noul adaptor. Galaxy S25 Ultra vine cu 5.000 mAh și autonomie de până la două zile raportată în utilizare normală. Încărcarea pe cablu la 45 W rămâne standardul seriei Ultra. Wireless-ul e rapid, iar inversa te ajută să alimentezi căști sau ceas.

Dacă ai obiceiul să încarci scurt, S25 Ultra umple mai repede pe cablu. Dacă preferi standuri wireless și ecosistem de accesorii MagSafe, iPhone e alegerea simplă. Ambele gestionează bine temperatura la încărcare. Pentru sănătatea bateriei pe termen lung, setează limite de încărcare la 80% când stai la birou și activează protecția optimizată peste noapte.

Productivitate și S Pen vs. gesturi

S Pen face din S25 Ultra un mic notepad digital. Notezi idei, adnotezi PDF-uri și decupezi precis în editor. În suita Microsoft și în aplicații creative simți câștigul. iPhone contraatacă prin gesturi rapide, integrare cu iPad și continuitate pe Mac. AirDrop, Handoff și Universal Clipboard reduc fricțiunea zilnică. Dacă îți place să desenezi sau să faci schițe, stylusul integrat în carcasa lui S25 Ultra nu are rival.

Conectivitate, audio și haptică

Ambele oferă 5G, Wi-Fi rapid, Bluetooth modern și UWB pentru localizare și chei digitale. Difuzoarele stereo sunt puternice pe ambele modele. iPhone are o haptică mai fină în jocuri și în tastare. Samsung păstrează un volum de ieșire puțin mai ridicat și un egalizator bogat în setări. Pe partea de fișiere mari, AirDrop și Quick Share își fac treaba ireproșabil în ecosistemele lor.

Stocare și opțiuni de culoare

iPhone 17 Pro Max pornește la 256 GB și urcă până la 2 TB. Culorile includ nuanțe discrete și un Cosmic Orange vizibil. Galaxy S25 Ultra are variante de 256 GB și 512 GB în retailul local, cu 12 GB RAM, plus opțiuni de culoare pe titan. Dacă faci video ProRes sau 8K, alege 512 GB sau mai mult. Dacă lucrezi mult în cloud și nu păstrezi filmări local, 256 GB sunt suficienți.

iPhone 17 Pro

Prețuri în România, noiembrie 2025

Prețurile reale contează. Le găsești mai jos, cu lună și an, pentru a compara corect.

Liste de prețuri:

iPhone 17 Pro Max 256 GB, preț de Black Friday 2025 la eMAG: 7.419,99 lei, 07 noiembrie 2025.

iPhone 17 Pro Max 512 GB, preț de Black Friday 2025: 8.699,99 lei, 07 noiembrie 2025.

iPhone 17 Pro Max 2 TB, preț de Black Friday 2025: 12.549,99 lei, 07 noiembrie 2025.

iPhone 17 Pro Max 256 GB, ofertă retail listată: în jur de 8.099,99 lei, 2025.

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB, preț retail Altex: 5.099 lei, 2025.

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB, oferte de la 4.678 lei pe agregatoare de prețuri, 2025.

Samsung store România, pagină de cumpărare S25 Ultra, prețurile pornesc „în coș”, 2025, cu promoții care includ 6 luni Google AI Pro.

Diferențele apar prin stoc, culoare, memorie și campanii. Prețurile din agregatoare variază între magazine. Pagina Samsung afișează prețul final după configurare, vouchere și buy-back. Ofertelor de Black Friday li se aplică stocuri limitate. Când compari, notează data și opțiunile exacte de stocare.

Ce alegi în funcție de profil

Pentru creatorul video

Alege iPhone 17 Pro Max. Formatele ProRes, Dual Capture și genlock îți reduc pașii în postproducție. Luminozitatea de 3.000 niți ajută la compoziție în exterior. Bateria ține sesiuni lungi, iar exporturile sunt rapide. Dacă filmezi vertical pentru social media, stabilizarea și tonurile pielii ies naturale.

Pentru fotograf cu accent pe zoom

Alege Galaxy S25 Ultra. Zoomul lung rămâne punct forte. La 5x și 10x scoți cadre detaliate ziua. Nightography cu procesare AI te lasă să păstrezi contururile la lumină slabă. Audio Eraser curăță sunetul ambiental în clipuri urbane.

Pentru productivitate cu stylus

Alege Galaxy S25 Ultra. S Pen schimbă felul în care iei notițe și editezi documente. Scrisul de mână se transformă în text. Semnăturile și adnotările pe PDF sunt naturale. DeX pe monitor îți ține aplicațiile în ferestre, ca pe desktop.

Pentru ecosistem și simplitate

Alege iPhone 17 Pro Max. Continuitatea cu Mac, iPad și Apple Watch salvează timp. AirDrop, AirPlay, Keychain și iMessage funcționează impecabil. Dacă ai accesorii MagSafe, treci comod între mașină, birou și noptieră.

Pentru gaming

Ambele duc setările înalte. Dacă vrei rafinament la vibrații și frame pacing stabil, mergi pe iPhone. Dacă vrei control granular, pluginuri, streaming de pe PC și profiluri termice, mergi pe Galaxy.

Pentru autonomie și încărcare

Dacă vrei sesiuni lungi și încărcare wireless simplă, iPhone este solid. Dacă vrei sprinturi de încărcare pe cablu, Galaxy e mai rapid la 45 W. În ambele cazuri, setează limite de încărcare inteligentă pentru uz zilnic la birou.

S25 Ultra are promisiunea de șapte ani de actualizări. Asta te protejează pe termen lung. Apple livrează tradițional suport extins, iar valorile de revânzare rămân ridicate pe seria Pro Max. Două direcții diferite, ambele valide. Dacă schimbi des, iPhone îți păstrează prețul mai bine. Dacă păstrezi mult, pachetul Samsung cu updateuri lungi și S Pen te ține relevant.

Calitatea apelurilor și 5G

Ambele modele au acustică bună în convorbiri și 5G solid în rețelele din România. Pe iPhone, microfoanele captează vocea curată chiar lângă trafic intens. Pe Galaxy, filtrele AI din aplicația Telefon reduc zgomotul de fond în convorbirile lungi. Pentru internet mobil, diferențele de viteză țin mai mult de rețeaua operatorului.

Accesorii și service

Pe iPhone, ecosistemul MagSafe este imbatabil ca ofertă de huse, încărcătoare și suporturi auto. Pe Galaxy, ai multe huse cu slot pentru S Pen și protecții cu stand. Centrele de service autorizate sunt bine distribuite în marile orașe. La reparații out of warranty, piesele pentru Samsung au uneori cost mai mic la ecran decât pe Pro Max, iar pentru baterie costurile sunt comparabile. Verifică mereu prețurile actuale și disponibilitatea pieselor pentru modelul și culoarea alese.