Apple lansează iPhone 17e: MagSafe, 256 GB stocare și cip A19 la un preț mai accesibil

Apple a anunțat oficial noul iPhone 17e, model care deschide o săptămână importantă pentru companie. Dispozitivul vine ca succesor al iPhone 16e și încearcă să răspundă criticilor primite de generația anterioară. Precomenzile încep pe 4 martie, iar livrările și disponibilitatea în magazine sunt programate pentru 11 martie.

Noul smartphone păstrează ecranul de 6,1 inci și rata de reîmprospătare de 60 Hz. Telefonul continuă să folosească designul clasic cu crestătură, în locul Dynamic Island. Apple introduce însă un panou mai rezistent, protejat de noua tehnologie Ceramic Shield 2, care crește rezistența la zgârieturi și reduce reflexiile.

Una dintre cele mai importante schimbări apare la nivelul încărcării wireless. iPhone 17e primește suport pentru MagSafe și standardul Qi2 de 15 W, funcții care lipseau la modelul anterior și au fost intens criticate. Sistemul magnetic permite atașarea rapidă a accesoriilor precum portofele sau baterii externe.

Apple dublează și spațiul de stocare de bază. Noul model pornește de la 256 GB fără creștere de preț față de generația precedentă. Compania oferă și o variantă cu 512 GB pentru utilizatorii care au nevoie de mai mult spațiu pentru fotografii, aplicații și jocuri.

Performanța este asigurată de cipul A19, care aduce performanțe apropiate de modelele flagship. Procesorul permite rularea fluentă a funcțiilor din iOS 26, a jocurilor 3D și a aplicațiilor de editare video. Față de alte modele din serie, versiunea din iPhone 17e include un GPU cu patru nuclee.

Telefonul folosește și modemul C1X, introdus anterior pe iPhone Air. Acesta promite viteze 5G de până la două ori mai mari și o eficiență energetică îmbunătățită. Dispozitivul suportă și conectivitate prin satelit pentru Mesaje și SOS de urgență.

Pe partea foto, iPhone 17e include o singură cameră principală de 48 MP pe spate, capabilă să ofere zoom digital cu calitate optică de 2x. Camera frontală rămâne la 12 MP, aceeași folosită pe generația anterioară.

Noul model este disponibil în trei culori: negru, alb și roz deschis.

Prețurile în România pornesc de la aproximativ:

256 GB: de la 3.599 lei

512 GB: de la aproximativ 4.899 lei

În unele magazine online din România, modelul de bază apare deja la precomandă în intervalul 3.579–3.599 lei, iar varianta de 512 GB poate ajunge la peste 5.000 lei, în funcție de retailer.