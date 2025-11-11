Vânzări sub așteptări pentru iPhone Air, Apple amână iPhone Air 2

Apple ar fi decis să amâne iPhone Air 2, susțin surse din industrie citate de The Information. Modelul era programat să apară împreună cu iPhone 18, cu o fereastră de lansare în septembrie 2026. Noua țintă ar fi începutul anului 2027.

Contextul vine după lansarea seriei iPhone 17 din septembrie anul trecut. Atunci, Apple a renunțat la modelele Plus și a introdus iPhone Air. Cu grosime de 5,6 mm, a devenit cel mai subțire iPhone de până acum. Compania l-a prezentat drept un design „revoluționar”.

După primele luni pe piață, iPhone Air nu a atras cererea așteptată. Vânzările au rămas scăzute, iar Apple ar fi redus semnificativ producția. Decizia de a împinge iPhone Air 2 vine pe fondul acestui interes limitat.

Formatul subțire a impus compromisuri. Autonomia bateriei a fost redusă, iar sistemul foto a rămas la o singură cameră. Deși oferta tehnică era limitată, prețul a rămas ridicat. Utilizatorii au ales caracteristicile în locul designului, ceea ce a afectat adoptarea.

Apple a testat mai multe formule în ultimii ani. Modelele mini au fost retrase, lăsând loc versiunii Plus. Apoi, Plus a ieșit din gamă pentru a face loc lui Air. Dacă tendința continuă, iPhone Air riscă o soartă asemănătoare, dacă Apple nu găsește o soluție.