Vânzări sub așteptări pentru iPhone Air, Apple amână iPhone Air 2

De: Pana Andrei Data: 11/11/2025 De citit: 2 min
Apple ar fi decis să mute lansarea iPhone Air 2, planificat alături de seria iPhone 18. Data vizată pentru septembrie 2026 nu mai este realistă. Potrivit The Information, debutul ar putea trece la începutul lui 2027.

Apple ar fi decis să amâne iPhone Air 2, susțin surse din industrie citate de The Information. Modelul era programat să apară împreună cu iPhone 18, cu o fereastră de lansare în septembrie 2026. Noua țintă ar fi începutul anului 2027.

Contextul vine după lansarea seriei iPhone 17 din septembrie anul trecut. Atunci, Apple a renunțat la modelele Plus și a introdus iPhone Air. Cu grosime de 5,6 mm, a devenit cel mai subțire iPhone de până acum. Compania l-a prezentat drept un design „revoluționar”.

După primele luni pe piață, iPhone Air nu a atras cererea așteptată. Vânzările au rămas scăzute, iar Apple ar fi redus semnificativ producția. Decizia de a împinge iPhone Air 2 vine pe fondul acestui interes limitat.

Formatul subțire a impus compromisuri. Autonomia bateriei a fost redusă, iar sistemul foto a rămas la o singură cameră. Deși oferta tehnică era limitată, prețul a rămas ridicat. Utilizatorii au ales caracteristicile în locul designului, ceea ce a afectat adoptarea.

Apple a testat mai multe formule în ultimii ani. Modelele mini au fost retrase, lăsând loc versiunii Plus. Apoi, Plus a ieșit din gamă pentru a face loc lui Air. Dacă tendința continuă, iPhone Air riscă o soartă asemănătoare, dacă Apple nu găsește o soluție.

