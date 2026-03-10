Oppo Find N6 promite un ecran fără cută vizibilă și un profil mai subțire

Oppo Find N6 se apropie de debut și atacă direct una dintre cele mai criticate probleme ale telefoanelor pliabile: cuta din mijlocul ecranului. Primul teaser oficial al companiei arată un dispozitiv prezentat drept „ultra plat, ultra flexibil și ultra rezistent”, cu ambiția clară de a elimina complet această imperfecțiune vizibilă în utilizarea zilnică.

Tehnologia unui ecran neted a fost mult timp tratată ca o promisiune pentru viitorul industriei. Acum, Oppo susține că o transformă în realitate printr-o nouă structură a balamalelor. Pentru utilizatori, miza este simplă: o experiență mai curată în modul tabletă și o pliere care nu mai atrage atenția prin urme sau denivelări.

Lansarea lui Find N6 vine într-un moment în care concurența din segmentul pliabilelor se intensifică. În industrie s-a vorbit despre apariția unui design fără cută odată cu viitorul iPhone pliabil al Apple din 2026, iar Samsung a prezentat recent un prototip cu ecran neted. Teaserul Oppo sugerează însă că brandul chinez vrea să ajungă primul cu această soluție într-un produs concret.

Find N6 continuă direcția deschisă de generația anterioară. Find N5 a fost apreciat deja pentru carcasa sa elegantă și pentru grosimea de numai 4,21 mm atunci când este deschis. Noul model promite un profil și mai subțire și o pliere aproape invizibilă, iar compania vorbește despre o experiență „zero-feel”, fără senzația acelei denivelări fizice atunci când dispozitivul este folosit complet deschis.

Dincolo de design, Oppo pregătește și un pachet hardware puternic. Telefonul este prezentat ca un model fără compromisuri în zona foto și de performanță, cu o cameră Hasselblad de 200 MP și cu accent pe captarea detaliilor la un nivel foarte ridicat. Mesajul companiei este clar: Find N6 nu vrea să impresioneze doar prin forma pliabilă, ci și prin capacitățile de utilizare de zi cu zi.

La capitolul productivitate, Oppo mizează și pe un accesoriu dedicat. „Oppo AI Pen”, un stylus inteligent gândit pentru utilizatorii profesioniști, apare ca una dintre piesele importante ale ecosistemului acestui model. Prezența sa indică faptul că telefonul nu este gândit doar pentru consum media, ci și pentru sarcini care cer mai mult control și o interacțiune mai precisă cu ecranul.

În centrul dispozitivului ar urma să se afle chipsetul Snapdragon 8 Elite Gen 5, descris ca unul dintre cele mai noi și mai puternice procesoare mobile. Această platformă ar trebui să susțină atât funcțiile premium ale telefonului, cât și o experiență fluidă în utilizare. Pachetul este completat, potrivit informațiilor disponibile, de o baterie mare, pregătită să ofere autonomie pe durata întregii zile.

Calendarul lansării pare deja conturat. Potrivit unor scurgeri de informații considerate de încredere în industrie, Oppo Find N6 ar urma să fie prezentat oficial la un eveniment special programat pe 17 martie. Modelul nu este așteptat să ajungă inițial direct în Statele Unite, însă aceleași informații indică o disponibilitate pe piața europeană.

Această posibilă lansare europeană crește interesul pentru Find N6 în afara pieței asiatice. Dispozitivul se conturează drept o opțiune atractivă pentru utilizatorii care caută un pliabil cu hardware puternic, ecran fluid și acces la o versiune globală cu memorie ROM dedicată. Dacă promisiunile legate de design și performanță se confirmă, Oppo poate intra foarte agresiv în lupta pentru vârful segmentului foldable.

Find N6 se anunță, astfel, ca un model care vrea să schimbe raportul de forțe într-o categorie dominată de nume consacrate. Ecranul fără cută vizibilă, profilul subțire, camera de 200 MP, stylusul inteligent și platforma Snapdragon îl transformă într-un candidat serios pentru un rol central pe piața telefoanelor pliabile.