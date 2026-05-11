Oppo Find X10 Pro Max vine cu trei camere de 200MP și senzor multispectral

Oppo Find X10 Pro Max ar urma să ofere un sistem triplu de camere de 200MP pe spatele dispozitivului, plus un senzor multispectral de 3MP, conform unui leak publicat de sursa Digital Chat Station. Seria Find X10 este așteptată să debuteze în octombrie 2025, cu trei modele confirmate: Find X10, Find X10 Pro și Find X10 Pro Max.

Potrivit aceluiași tipster, camera principală ar folosi un senzor de 1/1,3 inch la 200MP, în timp ce teleobiectivul periscop ar urca la un senzor ușor mai mare, de 1/1,28 inch, tot la 200MP. Camera ultrawide ar completa tripleta cu un senzor de 1/1,56 inch și tot 200MP, deși Oppo testează în paralel o variantă alternativă cu senzor de 50MP și dimensiune de 1/2,75 inch pentru această poziție.

Dacă specificațiile se confirmă, ar fi prima dată când un flagship Android propune rezoluție de 200MP pe toate cele trei obiective principale. Comparativ, OnePlus 13 și Vivo X200 Ultra, principalii rivali ai Oppo din segmentul ultra-premium chinez, folosesc configurații mixte cu senzor principal mare și teleobiecti de 50MP.

Pe partea de display, leakul menționează două variante aflate în testare: un panou LTPO de 6,89 inch cu rezoluție 2K sau un ecran mai compact de 6,78 inch cu rezoluție 1.5K. Ambele variante ar folosi tehnologie LTPO pentru refresh rate adaptiv.

Sub capotă, Find X10 Pro Max este așteptat să ruleze pe chipset-ul MediaTek Dimensity 9600, fabricat pe proces de 2nm, conform leakurilor anterioare. MediaTek nu a anunțat oficial acest procesor, deci detaliile rămân neconfirmate din surse primare.

Disponibilitatea pe piața românească nu a fost anunțată. Seria Find X anterioară a ajuns în România prin retaileri parteneri la câteva luni după lansarea în China, cu prețuri care au depășit 7.000 de lei pentru varianta Pro. O estimare concretă pentru Find X10 Pro Max urmează să fie posibilă după anunțul oficial din octombrie.

Tripleta de 200MP sună bine pe hârtie, dar miza reală stă în software-ul de procesare al imaginii, nu în megapixeli. Oppo a mai promis specificații spectaculoase pe cameră și nu întotdeauna a livrat în condiții reale ceea ce anunța în comunicat.