Oppo Find X9 Ultra ar putea veni cu ecran 2K la 144 Hz și baterie de peste 7.000 mAh

Marian Ciobanu
Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra, cel mai nou model din seria Find X9, este așteptat să debuteze în China în luna martie. Înaintea lansării, informațiile neoficiale conturează tot mai clar profilul tehnic al telefonului, în special în privința ecranului și a bateriei.

Potrivit celor mai recente detalii apărute, dispozitivul este testat cu un ecran OLED produs de BOE, cu rezoluție 2K și rată de reîmprospătare de 144 Hz. Totuși, sursa indică faptul că versiunea finală ar putea adopta un panou de 120 Hz, o alegere care ar echilibra performanța și consumul de energie.

La capitolul autonomie, Find X9 Ultra este asociat cu o baterie de 7.050 mAh. Dacă informația se confirmă, capacitatea ar marca un salt important față de cei 6.100 mAh ai modelului anterior, Find X8 Ultra. În decembrie anul trecut, Zhou Yibao, director executiv Oppo, a declarat că X9 Ultra va integra o baterie de peste 7.000 mAh, ceea ce susține zvonurile actuale.

Specificații așteptate pentru Oppo Find X9 Ultra
Conform informațiilor vehiculate în ultima perioadă, noul flagship Oppo, cu accent pe performanța foto, ar urma să fie echipat cu procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dispozitivul este creditat cu un ecran AMOLED de 6,82 inci și un sistem foto complex.

Configurația camerelor ar include:

  • cameră principală Sony Lytia 901 de 200 MP
  • teleobiectiv periscop de 200 MP
  • cameră ultrawide de 50 MP
  • teleobiectiv secundar de 50 MP cu zoom optic 10x

De asemenea, telefonul ar putea fi compatibil cu un accesoriu teleconvertor de 300 mm, extinzând capabilitățile de fotografiere la distanță.

Lansarea globală a modelului este estimată pentru perioada aprilie–iunie, după debutul din China. Oppo Find X9 Ultra ar urma să fie disponibil în variantele de culoare negru, maro și portocaliu.

SURSE:gsmarena.com
