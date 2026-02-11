Samsung dezvăluie oficial data lansării Galaxy S26

Samsung a anunțat oficial data de lansare pentru noua serie Galaxy S26. Noile telefoane de top, alături de căștile Galaxy Buds 4, vor fi prezentate în cadrul evenimentului „Unpacked” programat pe 25 februarie. Înaintea debutului, surse de încredere au publicat detalii complete despre configurații și prețuri.

Modelul standard, Galaxy S26, vine cu un ecran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 inci și rată de reîmprospătare de 120 Hz. În funcție de piață, telefonul va integra procesorul Exynos 2600 sau Snapdragon 8 Elite Gen 5, alături de 12 GB RAM.

Autonomia este susținută de o baterie de 4.300 mAh cu încărcare de 25 W. Sistemul foto include o cameră principală de 50 MP, un teleobiectiv de 10 MP și un senzor ultra-wide de 12 MP, configurat pentru fotografii variate.

Galaxy S26 Plus aduce un ecran mai mare, de 6,7 inci, cu rezoluție 3120×1440 pixeli și tehnologie Dynamic AMOLED 2X. Bateria crește la 4.900 mAh și suportă încărcare rapidă la 45 W.

Modelul Plus folosește aceleași opțiuni de procesor și 12 GB RAM ca versiunea standard. Configurația foto rămâne similară, menținând camera principală de 50 MP, teleobiectivul de 10 MP și senzorul ultra-wide de 12 MP.

Vârful gamei, Galaxy S26 Ultra, integrează un ecran de 6,9 inci și va fi disponibil pe toate piețele cu procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Clienții vor putea alege între 12 GB sau 16 GB RAM, iar spațiul de stocare ajunge până la 1 TB.

Bateria are o capacitate de 5.000 mAh și suportă încărcare la 60 W. Sistemul foto este condus de un senzor principal de 200 MP, completat de un teleobiectiv periscop de 50 MP, un teleobiectiv de 10 MP și o cameră ultra-wide de 50 MP.

Pentru piața europeană, prețurile de pornire sunt următoarele:

Galaxy S26: 999 €

Galaxy S26 Plus: 1.269 €

Galaxy S26 Ultra: 1.469 €

Seria ar putea integra și o tehnologie de afișare bazată pe hardware, denumită „Privacy Display”. Deocamdată, detaliile despre această funcție nu au fost făcute publice.