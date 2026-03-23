Samsung Galaxy S26 primește suport pentru Apple AirDrop prin Quick Share

Transferul de fișiere între dispozitive Android și Apple a reprezentat o problemă constantă pentru utilizatori. Samsung schimbă această situație odată cu seria Galaxy S26. Compania sud-coreeană a confirmat că protocolul AirDrop, folosit până acum exclusiv între dispozitive Apple precum iPhone, iPad și Mac, va funcționa direct pe noile telefoane Galaxy S26.

Quick Share integrează AirDrop nativ

Funcția nouă se adaugă direct în infrastructura Quick Share existentă pe telefoanele Samsung. Nu ai nevoie să descarci o aplicație separată pentru a beneficia de compatibilitate.

Un utilizator de Galaxy S26 poate trimite fotografii, videoclipuri, documente sau fișiere de dimensiuni mari către dispozitive Apple în câteva secunde. Transferul se realizează fără pierderi de calitate, similar cu experiența dintre două iPhone-uri. Utilizatorii Apple vor vedea dispozitivele Galaxy S26 în meniul AirDrop și vor putea trimite date rapid.

Google a deschis drumul cu seria Pixel

Mișcarea Samsung nu vine din senin. Google a implementat o funcție similară în noiembrie anul trecut pentru familia Pixel 10. După rezultatele pozitive, compatibilitatea a fost extinsă luna trecută și la seria Pixel 9.

Samsung deține cea mai mare cotă de piață din segmentul Android la nivel global. Adoptarea AirDrop de către acest producător va afecta direct experiența zilnică a miliarde de utilizatori care interacționează frecvent cu persoane din ecosistemul Apple.

Actualizarea a început să fie distribuită

Actualizarea software care combină Quick Share cu AirDrop a început să fie lansată oficial astăzi. Programul de distribuție urmează modelul obișnuit Samsung.

Primii care primesc actualizarea sunt utilizatorii din Coreea de Sud. Extinderea pe piețele internaționale se va face treptat. Regiunile incluse în prima fază de lansare globală sunt:

Europa

Hong Kong

Japonia

America Latină

America de Nord

Asia de Sud-Est

Taiwan

Modele compatibile și planuri de extindere

Compatibilitatea AirDrop rămâne deocamdată exclusivă pentru seria de top Galaxy S26. Modelele care beneficiază de această funcție sunt Galaxy S26, Galaxy S26+ și Galaxy S26 Ultra.

Samsung a confirmat intenția de a extinde funcția și la alte dispozitive din portofoliu. Candidatele probabile includ seria Galaxy Z Fold și Z Flip, precum și telefoanele flagship din generațiile anterioare. Compania nu a anunțat date exacte pentru aceste actualizări. Listele complete de compatibilitate vor fi comunicate în lunile următoare.

Ce înseamnă pentru utilizatori

Ecosistemul Apple a funcționat până acum ca un sistem închis, optimizat pentru comunicarea între propriile dispozitive. Deschiderea către Android prin integrarea Samsung reprezintă o schimbare semnificativă în dinamica pieței.

Situațiile în care utilizatorii apelau la WhatsApp sau alte aplicații pentru a trimite fișiere între platforme, acceptând compromisuri de calitate, ar putea deveni rare. Grupurile de prieteni sau colegi care folosesc sisteme de operare diferite vor beneficia de o metodă directă și rapidă de transfer. Mediile profesionale mixte, unde coexistă dispozitive Android și Apple, vor avea acces la o soluție nativă de partajare.