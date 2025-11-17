Galaxy Z TriFold promite experiență de „PC portabil” la aproximativ 3.000 de dolari

Samsung se apropie de lansarea primului său smartphone cu trei pliuri, Galaxy Z TriFold, pe piața din Statele Unite. Potrivit Android Headlines, proiectul a intrat în etapa decisivă, odată cu pornirea testelor de firmware pentru versiunea americană fără blocare de rețea. Acest pas arată că producătorul pregătește activ debutul comercial.

Zvonurile despre un telefon Samsung cu trei pliuri circulă de ani întregi. Compania a înregistrat mai multe brevete pentru astfel de dispozitive și a alimentat discuții despre viitorul formatelor pliabile. Acum, după o perioadă lungă de speculații, designul complex al lui Galaxy Z TriFold se pregătește să ajungă în magazine.

În ultimele informații apare o dată concretă pentru prezentarea oficială. 5 decembrie este menționată ca zi probabilă a anunțului, ceea ce sugerează că lansarea comercială este foarte aproape. Pentru tine, ca pasionat de tehnologie sau utilizator interesat de formatul pliabil, asta înseamnă că nu mai vorbim despre un concept îndepărtat, ci despre un produs aproape gata de raft.

Galaxy Z TriFold nu va fi disponibil peste tot din prima zi. Primele unități ar urma să ajungă doar în câteva regiuni selectate. Pe piețele occidentale, Statele Unite sunt văzute ca principal candidat pentru debutul comercial, ceea ce întărește rolul acestei piețe ca teren de test pentru noul format.

Un prag important a fost depășit odată cu începerea testării firmware-ului pentru versiunea SIM free destinată SUA, cu numărul de model SM-F968U1. Această variantă, neblocată în rețea, se va vinde alături de modele legate de operatori, așa cum se întâmplă frecvent pe piața americană. Faptul că ambele tipuri sunt luate în calcul arată că Samsung vizează atât clienții loiali operatorilor, cât și utilizatorii care vor libertate totală de alegere a cartelei.

Momentul ales pentru testarea firmware-ului ridică însă semne de întrebare. Procedura începe la doar câteva săptămâni înainte de lansarea estimată. Această sincronizare poate însemna un calendar de dezvoltare foarte strâns sau un proces derulat în condiții de discreție ridicată, cu mai puține scurgeri de informații decât în mod obișnuit. În ambele situații, startul acestor teste indică faptul că partea logistică pentru lansare se mișcă deja.

Galaxy Z TriFold mizează pe un format hardware curajos. Dispozitivul se pliază în două puncte, ceea ce permite transformarea unui ecran mare într-un pachet compact, mai ușor de ținut în mână sau de pus în buzunar. Pentru tine, asta înseamnă acces la o suprafață de afișare generoasă atunci când ai nevoie de productivitate și un format restrâns atunci când vrei mobilitate.

Configurația ecranului este una neobișnuită pentru un smartphone. Complet deschis, Galaxy Z TriFold oferă o diagonală de aproximativ 10 inci, apropiată de zona tabletelor. Închis, dispozitivul pune la dispoziție un ecran de acoperire de 6,5 inci, suficient pentru apeluri, mesaje sau notificări rapide. Practic, telefonul alternează între rolul de smartphone clasic și cel de dispozitiv pentru consum de conținut sau lucru în mai multe aplicații.

Formatul cu două balamale implică și provocări majore la nivel de software. Sistemul trebuie să gestioneze tranziții între mai multe poziții de pliere și scenarii de utilizare, de la modul complet închis la cel complet deschis și la poziții intermediare. Pentru ca aceste treceri să fie fluide și stabile, ai nevoie de hardware puternic.

Samsung ar urma să echipeze Galaxy Z TriFold cu un chipset Qualcomm Snapdragon de top. Un astfel de procesor este necesar pentru a susține ecranul mare, multitasking-ul intens și funcțiile avansate de productivitate. Conform informațiilor apărute anterior, obiectivul este să obții o experiență apropiată de cea a unui PC portabil, direct pe un dispozitiv pe care îl poți plia și purta în buzunar.

Pentru a înțelege mai clar poziționarea lui Galaxy Z TriFold, poți privi către zona de preț. Estimările actuale indică un tarif de aproximativ 3.000 de dolari, adică în jur de 4,4 milioane de woni sud-coreeni. Suma îl plasează clar în segmentul premium, peste nivelul deja ridicat al telefoanelor pliabile existente.

Această diferență de preț transformă TriFold într-un produs adresat unui public restrâns. Dispozitivul se poziționează ca un vârf de gamă destinat celor care vor să testeze primii noul format cu trei pliuri și sunt dispuși să plătească semnificativ mai mult pentru asta. Pentru utilizatorii obișnuiți, rămâne de văzut dacă avantajele practice vor justifica investiția.

Galaxy Z TriFold nu aduce doar un nou design, ci și o schimbare în modul în care poți privi rolul unui telefon. Un dispozitiv cu ecran de 10 inci îți poate oferi mai mult spațiu pentru aplicații de productivitate, editare de documente sau vizionare de conținut. Modul de acoperire de 6,5 inci te ajută să gestionezi sarcinile de zi cu zi, fără să deschizi complet dispozitivul de fiecare dată.

Întrebările cheie țin de experiența reală de utilizare. Formatul cu trei pliuri trebuie să dovedească faptul că aduce beneficii clare, nu doar complexitate suplimentară. Tu vei judeca după cât de ușor se folosește dispozitivul în viața de zi cu zi, cât de bine arată aplicațiile pe diferitele moduri de afișare și cât de solid se simte sistemul de balamale.

Prețul de aproximativ 3.000 de dolari ridică și el așteptările. Samsung trebuie să convingă că pachetul oferit, de la calitatea materialelor și a ecranului până la optimizarea software și performanță, justifică investiția. Pentru segmentul de piață vizat, Galaxy Z TriFold devine un test al disponibilității utilizatorilor de a adopta un format nou, complex și foarte scump.

Cu testele de firmware pentru varianta SIM free din SUA în desfășurare, drumul către rafturi pare deschis. Lansarea lui Galaxy Z TriFold va introduce în segmentul mobil un dispozitiv cu structură neobișnuită și cu un prag de preț ridicat. Rămâne ca utilizatorii să decidă dacă forma cu trei pliuri și promisiunea unei experiențe apropiate de un PC portabil merită suma cerută.