Xiaomi 17, 17 Pro și 17 Pro Max, lansare, prețuri, specificații și recomandări

Xiaomi a accelerat ritmul și sare direct la 17. Mesajul e clar, vrea să concureze frontal cu iPhone 17. Modelele 17, 17 Pro și 17 Pro Max aduc schimbări vizibile, nu doar cifre pe hârtie. Ecranul secundar de pe spate, bateriile foarte mari și noul HyperOS 3 schimbă modul în care folosești telefonul zilnic. Dacă te interesează autonomie, camere, jocuri sau productivitate, seria acoperă fiecare scenariu. Citești mai jos cum alegi varianta potrivită ție și la ce te aștepți în România.

De ce a sărit Xiaomi de la 15 la 17

Xiaomi caută să marcheze un salt vizibil, nu o iterație. Noul nume aliniază direct seria cu rivalii care se numesc 17. E o strategie simplă, dar utilă pentru mintea cumpărătorului. Tu compari ușor generațiile când numerotarea e sincronizată.

Decalajul față de 15 se vede la baterie, camere și software. Autonomia crește cu sute de miliamperi-oră, iar Pro Max trece la 7.500 mAh. Pe partea foto, Leica semnează pachetul Summilux, iar softul aduce AI util, nu doar efecte. HyperOS 3, bazat pe Android 16, integrează funcții noi pentru ecranul principal și ecranul secundar, plus conectivitate între device-uri.

Dacă vii de la 15, simți diferența imediat. Dacă vii de la 13 sau 14, trecerea e și mai convingătoare. Nu cumperi doar un chip mai rapid, cumperi altă experiență.

Ecranul din spate de pe 17 Pro și 17 Pro Max

Pro și Pro Max au un ecran secundar în zona camerei. Îl folosești pentru selfie-uri cu senzorul principal, pentru previzualizare și pentru a verifica încadrarea. Nu îți acoperă conținutul de pe ecranul principal, deci notificările și controalele rapide rămân la îndemână.

Poți fixa orare de zbor, bilete, coduri QR sau memento-uri. Muzica, apelurile și notificările rulează ca pe un smart display mic. Îți personalizezi fețe de ceas, imagini generate de AI și personaje virtuale care reacționează la evenimente. Dacă te filmezi sau te fotografiezi, ecranul din spate te ajută să păstrezi contactul cu subiectul, fără un monitor extern.

Pentru creatorii de conținut, acesta e un instrument real. Îți dublează unghiurile și reduce numărul de cadre ratate. Pentru utilizarea zilnică, devine un centru de glance info care nu îți întrerupe ceea ce faci pe ecranul mare.

Ecranele principale, luminozitate și protecție

Xiaomi 17 și 17 Pro au 6,3 inch, suficient de compact pentru o mână. 17 Pro Max urcă la 6,9 inch. Toate folosesc panouri OLED LTPO, adică pot varia rata de reîmprospătare până la 120 Hz pentru fluiditate și economie de energie. LTPO înseamnă Low-Temperature Polycrystalline Oxide, o tehnologie care permite treceri rapide între 1 Hz și 120 Hz în funcție de conținut.

Luminozitatea de vârf atinge până la 3.500 niți, deci citești confortabil în soare. 17 Pro Max vine cu Xiaomi Shield Glass 3.0, o protecție îmbunătățită față de generațiile anterioare. Marginile sunt curate, iar calibrarea culorilor țintește un gamut larg cu adâncime pe 12 biți.

Dacă te joci sau urmărești video HDR, panourile redau highlight-uri și umbre cu mai mult control. Rata variabilă reduce consumul în aplicațiile statice. Pentru ochii tăi, modul de reducere a luminii albastre și flicker-free contează la sesiuni lungi.

Performanță, temperaturi și gaming

La bază stă Snapdragon 8 Elite Gen 5. Vorbim despre un CPU Oryon de generația a treia cu două nuclee prime până la 4,6 GHz și șase nuclee de performanță până la 3,62 GHz. GPU-ul Adreno nou aduce câștiguri solide în jocuri, iar NPU-ul accelerează scenarii AI direct pe dispozitiv. NPU înseamnă Neural Processing Unit, un procesor dedicat inferenței AI.

Ce înseamnă pentru tine. Jocuri stabile la 120 Hz în titluri optimizate. Răspuns rapid în interfață, fără sacadări. Editare foto și video pe telefon fără să aștepți. Atenție la managementul termic, pentru că unele telefoane cu acest chip se încălzesc în sesiuni lungi. Xiaomi promite un nou sistem de răcire, iar Pro Max, prin volum mai mare, gestionează mai bine disiparea.

În viața de zi cu zi, diferența față de generația anterioară se simte la multitasking și în aplicații AI. Traduceri live, rezumate pe dispozitiv, căutare semantică în galerii, toate rulează local. Asta ajută la confidențialitate și la viteză, pentru că nu depinzi de rețea.

Autonomie și încărcare

Xiaomi 17 are 7.000 mAh într-un corp de 6,3 inch. E o cifră rară în segmentul compact. 17 Pro oferă 6.300 mAh, iar 17 Pro Max urcă la 7.500 mAh. Dacă prioritatea ta e autonomia, 17 standard devine opțiunea cea mai echilibrată ca dimensiune versus ore de ecran.

Toate modelele încarcă la 100 W pe fir. Suportă HyperCharge și protocolul PPS din USB Power Delivery, deci folosești încărcătoare terțe cu viteze ridicate, nu doar cel din cutie. Încărcarea wireless ajunge la 50 W pe modelele cu bobină compatibilă, suficient pentru încărcări rapide peste noapte pe stand.

Dacă pleci des în deplasări, un 25% în 10–15 minute la prânz te scapă de emoții până seara. Bateriile mari înseamnă și mai puține cicluri de încărcare pe termen lung. Asta te ajută la sănătatea bateriei după 2 ani.

Camere cu Leica Summilux

Xiaomi lucrează cu Leica pe seria 17. Senzorul principal are 50 MP pe format 1/1,28 inch, cu diafragmă f/1,67. Stratul antireflex reduce flare-ul, iar procesarea LOFIC HDR extinde plaja dinamică în scene cu contrast mare. LOFIC înseamnă Low-Noise, Overflow-Integrating Capacitor, o tehnologie care crește headroom-ul în highlights.

Teleobiectivul “flotant inversat” de 50 MP pe Pro și Pro Max oferă macro și zoom optic 5x. Obiectivul ultra-wide are tot 50 MP, deci păstrezi detaliul când treci între focale. Pe modelul 17, tele-ul are zoom optic 2,6x, suficient pentru portrete naturale.

Ce obții în practică. Culori echilibrate, contrast plăcut și detaliu consistent de la 14 mm până la 120 mm pe Pro Max. Portretele au bokeh curat, iar modul noapte păstrează tonurile pielii fără tenta verzuie. Ecranul din spate devine viewfinder de încredere pentru selfie-uri cu senzorul mare. Asta ridică semnificativ calitatea selfie-urilor.

HyperOS 3 pe Android 16

HyperOS 3 aduce o interfață fluidă și o zonă de informare de tip “Super Island” sus, care afișează activități live, apeluri, cronometre și playback. Pe scurt, un hub de evenimente active la vedere. Animațiile se simt curate, iar trecerile dintre aplicații sunt mai line.

Sistemul activează funcții AI locale. Fundaluri dinamice generate pe telefon, căutare avansată în Galerie, mascări inteligente în editare. HyperConnect îți leagă telefonul de tabletă sau laptop pentru oglindire rapidă și transfer de conținut. Integrarea cu servicii Google și modele AI devine mai strânsă pe piețele globale.

Rolul actualizărilor contează. Seria 17 pornește direct cu HyperOS 3, iar extinderea către alte modele continuă în valuri. Te aștepți la un calendar de la final de 2025 spre 2026 pentru update-urile globale.

Ce diferențe sunt între 17, 17 Pro și 17 Pro Max

Xiaomi 17 e compact, cu baterie uriașă și tele 2,6x. Dacă vrei autonomie maximă într-un format mic, acesta e pentru tine. Păstrezi aceleași baze hardware și software ca pe Pro.

Xiaomi 17 Pro adaugă ecranul din spate și tele 5x. Dacă faci poze des și vrei control creativ, câștigi clar. Bateria e puțin mai mică decât pe 17, dar încărcarea rămâne rapidă.

Xiaomi 17 Pro Max e pentru putere brută. Primești ecran mare, 7.500 mAh, sticlă de protecție mai dură și cea mai solidă stabilitate în jocuri și video lung. Dacă consumi mult conținut sau vrei un dispozitiv principal pentru muncă și creație, Max e candidatul.

Specificatii pe scurt, utile la cumpărare

Xiaomi 17

Ecran 6,3 inch LTPO, până la 120 Hz, 3.500 niți

Snapdragon 8 Elite Gen 5, până la 16 GB RAM, 512 GB stocare UFS 4.1

Cameră 50 MP wide, 50 MP ultra-wide, tele 2,6x

Baterie 7.000 mAh, 100 W pe fir, până la 50 W wireless

HyperOS 3 pe Android 16, IP68

Xiaomi 17 Pro

Ecran 6,3 inch LTPO, până la 120 Hz

Ecran spate pentru previzualizare, notificări și controale

Cameră Leica Summilux 50 MP, tele 5x, ultra-wide 50 MP

Baterie 6.300 mAh, 100 W pe fir, 50 W wireless

Snapdragon 8 Elite Gen 5, până la 16 GB RAM, 1 TB stocare

Xiaomi 17 Pro Max

Ecran 6,9 inch LTPO, Xiaomi Shield Glass 3.0

Ecran spate cu fețe de ceas și preview foto

Cameră Leica 50 MP, tele 5x, ultra-wide 50 MP

Baterie 7.500 mAh, 100 W pe fir, 50 W wireless

Snapdragon 8 Elite Gen 5, până la 16 GB RAM, 1 TB stocare

Prețuri și disponibilitate, cu conversie în lei

Seria a fost anunțată în China pe 25 septembrie 2025. Vânzările locale încep la final de septembrie. Lansarea europeană se conturează pentru 2026, cu accent pe primăvară. Prețurile de mai jos sunt cele din China, convertite în lei la curs BNR pentru 25 septembrie 2025. 1 CNY a valorat 0,6092 lei, iar 1 EUR a valorat 5,0754 lei. Prețurile europene tind să fie mai mari din cauza taxelor și a logisticii.

Xiaomi 17

12 GB + 256 GB, 4.499 CNY, aprox. 2.741 lei

12 GB + 512 GB, 4.799 CNY, aprox. 2.924 lei

16 GB + 512 GB, 4.999 CNY, aprox. 3.045 lei

Xiaomi 17 Pro

12 GB + 256 GB, 4.999 CNY, aprox. 3.045 lei

12 GB + 512 GB, 5.299 CNY, aprox. 3.228 lei

16 GB + 512 GB, 5.599 CNY, aprox. 3.411 lei

16 GB + 1 TB, 5.999 CNY, aprox. 3.655 lei

Xiaomi 17 Pro Max

12 GB + 512 GB, 5.999 CNY, aprox. 3.655 lei

16 GB + 512 GB, 6.299 CNY, aprox. 3.837 lei

16 GB + 1 TB, 6.999 CNY, aprox. 4.264 lei

Dacă preferi conversia din euro, folosește 5,0754 lei pentru 1 euro, tot pe 25 septembrie 2025. Reține că aceste valori sunt informative pentru comparație. Prețurile oficiale pentru România se vor anunța separat.

Pentru cine este fiecare model

Alege Xiaomi 17 dacă vrei un telefon mic, cu autonomie mare și camere bune. Primești 7.000 mAh și o greutate prietenoasă. Pornești de la un preț accesibil pentru un flagship.

Alege Xiaomi 17 Pro dacă pui accent pe fotografie și pe unelte creative. Ecranul din spate schimbă modul în care faci selfie-uri și conținut. Tele 5x te pune aproape de acțiune fără pierdere de detaliu.

Alege Xiaomi 17 Pro Max dacă vrei ecran mare și stabilitate pe termen lung. Bateria de 7.500 mAh și sticla întărită oferă confort pentru gaming, video și multitasking intens. E varianta care se simte ca un “mini laptop” în buzunar.

Conectivitate și încărcare, ce trebuie să știi ca utilizator

Toate modelele suportă 5G Sub-6 și, în piețele compatibile, mmWave. Modemul X85 atinge viteze ridicate în teorie, dar performanța reală depinde de operatorul tău. În România, verifică benzile suportate înainte de achiziție.

Încărcarea folosește HyperCharge la 100 W. PPS din USB Power Delivery asigură compatibilitate cu încărcătoare terțe moderne. Dacă ai deja un alimentator bun de laptop cu PD, îl poți folosi. Pentru 50 W wireless, alege un stand compatibil Qi la puteri ridicate.

Ghidul utilizatorului

Rezistență la apă și construcție

Seria oferă certificare IP68. Pro Max anunță o rezistență crescută la adâncime, dar te sfătuiesc să tratezi submersia ca pe un scenariu de protecție, nu ca pe o funcție de uz zilnic. Rama din aluminiu și sticla întărită îmbunătățesc durabilitatea în utilizare.

Dacă schimbi des husele și folosești magneți, alege accesorii cu protecție la zgârieturi în zona camerei. Ecranul din spate cere o husă bine gândită, cu decupaj corect și margini care absorb șocurile.

Cum optimizezi experiența în primele zile

Actualizează la cel mai nou HyperOS 3 imediat ce pornești telefonul. Activează Super Island pentru apeluri, cronometre și muzică. Configurează backup automat pe Google Photos și pe Xiaomi Cloud pentru redundanță.

Setează profilul de baterie pe modul echilibrat în primele 3–5 cicluri. Încarcă între 20% și 80% când ai ocazia. Adaugă cardurile de transport și biletele în panoul ecranului din spate pentru acces rapid.

Dacă ești creator, mapează butonul de acțiune pentru deschiderea camerei pe tele 5x. Folosește viewfinder-ul din spate pentru selfie-uri cu fundal blurat natural. Salvează un preset LUT în aplicația galerie pentru consistența culorilor.

Ce întrebări apar frecvent

Cum se compară 17 Pro Max cu iPhone 17 Pro Max la zoom. Xiaomi are 5x optic pe tele și avantajul viewfinder-ului din spate pentru cadre rapide. Alegi în funcție de ecosistem și color science.

Se încălzesc în jocuri lungi. Snapdragon 8 Elite Gen 5 e foarte puternic, dar cere răcire bună. Alege un model cu husă cu ventilație, limitează luminozitatea în sesiuni lungi și activează capul termic din Game Turbo.

Cât ține bateria în scenarii reale. La 7.000 mAh pe 17, treci relaxat de o zi și jumătate de utilizare mixtă. La 7.500 mAh pe Pro Max, poți atinge două zile la un regim moderat. Cu 120 Hz, streaming și navigație 5G, scazi cu 15–25%.

Concluzii operative, ca să alegi repede