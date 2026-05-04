Xiaomi Smart Band 10 Pro vine cu corp ceramic și baterie mai mare

Xiaomi urmează să lanseze Smart Band 10 Pro în luna mai, potrivit Digital Chat Station (DCS), sursa de informații care a anticipat corect lansările brățărilor Xiaomi din cel puțin ultimele 12 luni. Noua brățară vine cu o noutate de design semnificativă: opțiunea de corp ceramic alb, un material asociat tradițional cu segmentul premium și nefolosit anterior în seria Band. Gama de culori include cinci opțiuni: negru, alb, argintiu, portocaliu și roz.

Cea mai discutată modificare față de generația anterioară este greutatea. Conform DCS, varianta ceramică va cântări aproximativ 50 de grame, iar modelele standard se vor situa între 35 și 40 de grame. Band 9 Pro cântărea 24,5 grame: chiar și versiunea standard a lui Band 10 Pro va fi cu peste 40% mai grea față de predecesorul direct.

Xiaomi susține că această creștere se datorează utilizării unei baterii mai mari, unor senzori mai avansați și unor materiale de calitate superioară. Producătorul promite că autonomia va depăși pragul de 21 de zile al lui Band 9 Pro. Testele independente vor confirma. Lista completă de senzori și specificațiile ecranului nu au fost detaliate oficial.

Prețul nu a fost anunțat. Band 9 Pro s-a lansat în România la circa 350 de lei și a ajuns pe eMAG la aproximativ 4-6 săptămâni după disponibilitatea globală. Un corp ceramic adaugă costuri de producție semnificative, ceea ce ar putea împinge varianta premium spre 450-500 de lei. La acel preț, Xiaomi intră în concurență directă cu Samsung Galaxy Fit 3 (disponibil de la 380 de lei) și Fitbit Charge 6 (de la 650 de lei), două produse cu specificații mai mature și ecosisteme mai bine integrate.

Disponibilitatea pe piața românească nu a fost confirmată oficial de Xiaomi.

O brățară de 50 de grame nu mai intră în categoria dispozitivelor pe care le uiți pe mână. Xiaomi pariază că finisajul ceramic și autonomia extinsă compensează, dar pentru utilizatorii care poartă brățara non-stop, inclusiv noaptea, diferența față de 24,5 grame va fi perceptibilă.