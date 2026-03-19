Xiaomi Watch S5 debutează cu autonomie de până la 21 de zile, eSIM și funcții sport extinse

Xiaomi Watch S5 a fost prezentat ca un ceas inteligent orientat spre sport, dar suficient de versatil pentru utilizarea zilnică. Modelul pune accent pe un design mai subțire, autonomie mare și o suită extinsă de funcții pentru sănătate, antrenament și control inteligent.

Compania îl poziționează ca pe un dispozitiv capabil să livreze până la 21 de zile de autonomie a bateriei. În același timp, ceasul aduce suport eSIM și integrare cu vehiculele electrice Xiaomi SU7 și YU7, ceea ce îl mută din zona de simplu accesoriu într-un rol mai apropiat de un centru de control purtat la încheietură.

În acest moment, Xiaomi Watch S5 este disponibil pentru precomandă în China. Lansarea pe piață este așteptată până la finalul acestei luni.

Senzori noi pentru monitorizare mai precisă

Una dintre cele mai importante schimbări este trecerea la un nou sistem optic quad-light și quad-PD. Xiaomi susține că această configurație ridică precizia monitorizării ritmului cardiac până la 98,4%, un salt clar față de generațiile anterioare.

Senzorii optici din ceasurile inteligente măsoară fluxul sanguin prin piele cu ajutorul luminii. Creșterea numărului de senzori are rolul de a îmbunătăți calitatea semnalului și stabilitatea măsurătorilor, atât în utilizarea de zi cu zi, cât și în timpul antrenamentelor.

Xiaomi a actualizat și partea de analiză a somnului prin algoritmul Sleep 2.0. Potrivit companiei, acesta îmbunătățește acuratețea detectării momentului de adormire și a perioadelor de veghe cu aproximativ 11%, ceea ce ar trebui să ofere o imagine mai fidelă asupra tiparelor de odihnă.

Monitorizarea somnului rămâne una dintre funcțiile centrale ale dispozitivelor purtabile, iar aici Xiaomi încearcă să livreze date mai utile pe termen lung. Pe lângă asta, Watch S5 introduce și o funcție care estimează timpul de recuperare după antrenament, utilă pentru cei care vor să își dozeze mai bine efortul.

GNSS dual-band și moduri sportive pentru antrenamente mai serioase

Pe partea de localizare, Watch S5 primește un nou cip GNSS cu dublă frecvență. Xiaomi afirmă că noul sistem poate crește precizia urmăririi locației cu aproximativ 33%, un avantaj clar în activități precum alergarea, ciclismul sau mersul pe jos.

Sistemele GNSS de acest tip recepționează semnale de la mai multe frecvențe satelitare în același timp. Rezultatul este o poziționare mai exactă, iar asta contează direct în trasee, distanțe și înregistrarea corectă a sesiunilor sportive în aer liber.

Ceasul suportă peste 150 de moduri sportive, acoperind o gamă largă de exerciții și activități outdoor. Xiaomi adaugă aici un nou mod de ciclism, un mod computer de ciclism și compatibilitate cu contoare de putere Bluetooth de la terți, pentru utilizatorii care vor date mai detaliate despre performanță.

Watch S5 include și analiză profesională a posturii de alergare, detectarea căderilor în timpul schiului și rezistență la apă până la 50 de metri. Toate aceste funcții îl conturează ca pe un model construit pentru utilizare în mai multe scenarii sportive, nu doar pentru monitorizare de bază.

Design mai curat și control de la încheietură

Xiaomi Watch S5 vine cu o carcasă din oțel inoxidabil 316L și un profil mai subțire decât modelele anterioare. Compania a renunțat și la rama detașabilă folosită înainte, alegând un aspect mai simplu și mai curat.

Dincolo de partea de sănătate și fitness, noul model pune accent și pe controlul altor dispozitive. Prin centrul de control de la încheietura mâinii, utilizatorii pot gestiona vehicule compatibile și dispozitive inteligente pentru casă direct de pe ceas, extinzând rolul acestuia dincolo de notificări și urmărirea activității.