Modelele Samsung de vârf care nu vor primi actualizarea la One UI 6

Samsung este deja în plin proces de a aduce One UI 6 împreună cu Android 14 la cât mai multe modele din catalogul său. Deși Samsung Galaxy S23 sunt primele modele compatibile cu noua versiune, se pare că nu toate dispozitivele vor beneficia de această actualizare.

Galaxy S20: Sfârșitul suportului pentru actualizări

O listă preliminară publicată de SamMobile arată dispozitivele Samsung care sunt programate să primească actualizarea la One UI 6 până la sfârșitul acestui an. Această listă include atât modelele recent lansate de Samsung, cât și cele lansate acum aproximativ trei ani. Cu toate acestea, există câteva modele notabile care lipsesc din această listă, inclusiv Galaxy S20, Galaxy S20+ și Galaxy S20 Ultra. Aceste modele de top lansate în 2020 au atins deja sfârșitul perioadei lor de suport și, prin urmare, nu sunt compatibile cu actualizarea la One UI 6.

Alte modele afectate

Nu doar seria Galaxy S20 va fi afectată. Se pare că nici modelele din familia Galaxy Note 20, inclusiv Samsung Galaxy Note20 Ultra, nu vor primi această actualizare. La fel se întâmplă și cu unele dintre primele modele de telefoane pliabile ale Samsung, cum ar fi Samsung Galaxy Z Fold2.

Este important de menționat că aceasta este o listă orientativă și nu definitivă. Prin urmare, s-ar putea să vedem schimbări în lista finală pe care Samsung o va publica în lunile următoare.