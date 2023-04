Moment istoric! Primul transplant pulmonar robotic din lume a fost realizat cu succes

Doctorii de la Vall d’Hebron din Barcelona au realizat istoricul prim transplant pulmonar robotic din lume, utilizand robotul Da Vinci cu patru brate. In loc sa deschida pieptul pacientului prin taierea coastelor, acestia au facut o taietura mica sub san, prin care au extras plamanul afectat si au inlocuit cu unul nou, fara a cauza durere in timpul interventiei.

Transplantul de plamani este o operatie complicata si riscanta, intrucat necesita o taietura larga a pieptului si ruperea coastelor pentru a ajunge la plamani. Cu toate acestea, noua metoda robotic ofera o alternativa mai putin invaziva si mai sigura pentru pacienti.

Dr. Albert Jauregui, seful departamentului de chirurgie toracica si transplant de plamani de la Vall d’Hebron, a declarat ca aceasta tehnica revolutionara permite taierea unei zone mici de piele, grasime si muschi, lasand o rana care se inchide rapid si cauzeaza putina durere pacientului.

Aceasta realizare istorica este un punct de cotitura pentru medicina moderna si ar putea imbunatati semnificativ sansele de supravietuire ale pacientilor care sufera de boli pulmonare. Este un pas important in directia unui viitor mai sigur si mai confortabil pentru pacientii care au nevoie de transplant de plamani.

Transplantul pulmonar robotic a devenit o realitate si ar putea schimba complet modul in care aceasta procedura este realizata in viitor. Cu aceasta metoda noua si mai putin invaziva, pacientii pot avea acum o sansa mai mare de vindecare si de a-si reveni mai repede.