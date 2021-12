Xiaomi a primit oficial o certificare astăzi înainte de lansarea primului său monitor profesional 4K. Monitorul are acum un certificat de culoare de la PANTONE. În comparație cu videoclipul teaser anterior, se pare că monitorul va fi lansat pe 4 decembrie 2021. Compania chineză de tehnologie vinde diverse modele de monitoare. Acesta este primul monitor 4K din țara sa.

Xiaomi, monitorul profesional 4K are suport Adobe RGB în proporție de 99%.

Certificarea de culoare PANTONE a apărut și pe contul oficial Mi Notebook Weibo. Compania nu a dezvăluit momentan detalii fine despre produs. Cu toate acestea, teaserele anterioare au dezvăluit câteva informații despre produs. Monitorul, care se adresează profesioniștilor, vine în rezoluție 4K, cu suport pentru 99% gama de culori Adobe RGB și DCI P3 .

În partea de design, un subcadru izbitor a apărut în imaginile promoționale. Laturile prezintă, de asemenea, un profil mai subțire. Cadrul în sine pare să fie din plastic sau metal. Cu toate acestea, nu putem fi absolut siguri de acest lucru în acest moment. Imaginile teaser anterioare nu au clarificat suportul monitorului. Ultima ne oferă o vedere a bazei.

Vedem că are o bază dreptunghiulară plată cu un corp larg care ține monitorul în poziție verticală. Are chiar și o tăietură ovală pe acest suport. Cu toate acestea, funcționalitatea sa exactă este momentan necunoscută. După cum am menționat mai sus, compania nu și-a dezvăluit încă informațiile în mod clar. Este de așteptat ca mai multe informații să fie clarificate în zilele următoare.

Este axat pe posibilitatea ca monitorul să includă în prezent compatibilitatea Dolby Vision și HDR10+. În plus, unele surse au declarat că au încredere că acest monitor va avea o rată de reîmprospătare de 144Hz. Produsul va fi lansat pe 4 decembrie .