Moto Edge X30, primul telefon care vine cu un procesor Snapdragon 8 Gen 1, a fost prezentat oficial pe 9 decembrie, astazi enumeram specificatii si pretul acestui telefon. Iata toate detaliile terminalului…

Procesorul Snapdragon 8 Gen 1 a fost lansat oficial pe piață acum doua saptmaani. Anunțat la evenimentul Qualcomm din Hawaii, chipsetul high-end a reușit să entuziasmeze utilizatorii în multe feluri. Procesorul, care este primul chipset de 4 nm al companiei și poartă nuclee bazate pe ARMv9 , a apărut pentru prima dată cu Moto Edge X30 .

ADVERTISEMENT

A existat o cursă acerbă pe piață pentru primul telefon care vine cu acest procesor. Xiaomi, Realme și Motorola au fost nume de frunte în această cursă. Dar, după cum am văzut la evenimentul de pe 9 decembrie, Motorola a fost prima companie care a folosit procesorul. Moto Edge X30 a fost anunțat cu toate specificatiile sale tehnice și prețul pentru China.

ADVERTISEMENT

Specificatii Moto Edge X30

Moto Edge X30, cu o dimensiune de ecran de 6,67 inci , a venit cu o structură de ecran AMOLED. Oferind o rată de reîmprospătare de 144 Hz, modelul oferă o rată de eșantionare la atingere de 576 Hz și acceptă tehnologia HDR10+ . Dispozitivul, care vine cu un ecran de 10 biți , este, de asemenea, foarte asertiv în ceea ce privește acuratețea culorilor. Telefonul cântărește 194 de grame .

Venind cu procesorul Snapdragon 8 Gen 1, telefonul promite o experiență puternică în ceea ce privește performanța. Are 1 x 3GHz Cortex X2 și 3 x 2.5GHz Cortex A710 ca nuclee de înaltă performanță. Miezul Cortex A510, care este cunoscut drept nucleul de eficiență și are un consum redus de energie, rulează la 1,8 GHz.

Telefonul Motorola, care vine cu o cameră triplă spate, are o cameră principală de 50 de megapixeli . De asemenea, are o cameră cu unghi ultra larg de 50 de megapixeli și un senzor de adâncime de 2 megapixeli. Suportând înregistrarea video 8K, telefonul ajută la crearea videoclipurilor cu încetinitorul de 960 FPS. În față, există o cameră selfie de 60 de megapixeli cu deschidere f / 2.2 și dimensiunea pixelilor de 1.2um . Există, de asemenea, o versiune Special Edition a telefonului. În această versiune, camera frontală este ascunsă sub ecran.

Cu o capacitate a bateriei de 5.000 mAh , Moto Edge X30 acceptă o utilizare confortabilă cu încărcare rapidă TurboPower de 68 W. Datorită acestei tehnologii, compania spune că puteți umple jumătate din baterie în 13 minute. Telefonul, care vine cu sistemul de operare Android 12 , are interfața MYUI 3.0.

Dispozitivul permite crearea a două sesiuni diferite și comutarea cu ușurință. Puteți folosi unul pentru personal și unul pentru afaceri. Pe de altă parte, este oferit suport Ready For 3.0, similar cu Samsung Dex. Cu această caracteristică, vă puteți conecta telefonul la un monitor de computer sau un televizor pentru a-l folosi pe ecranul mare. Dacă doriți, puteți viziona Netflix sau puteți discuta pe WhatsApp.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 Memorie 8 GB / 12 GB RAM

8 GB / 12 GB RAM Stocare 128 GB/256 GB

128 GB/256 GB Ecran AMOLED de 6,67 inchi / rata de reîmprospătare de 144 Hz / HDR10+ / culoare pe 10 biți

AMOLED de 6,67 inchi / rata de reîmprospătare de 144 Hz / HDR10+ / culoare pe 10 biți Baterie Baterie de 5.000 mAh / încărcare rapidă TurboPower de 68 W

Baterie de 5.000 mAh / încărcare rapidă TurboPower de 68 W Camera principala 50 Megapixeli f/1.9, (wide), 1/1.55″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS

50 Megapixeli f/1.9, (wide), 1/1.55″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 Megapixeli f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm

2 Megapixeli f/2.4, (adâncime) )

Camera frontala 60 Megapixeli 1/2.8″, 0.61µm

60 Megapixeli 1/2.8″, 0.61µm Altele Suport audio MYUI 3.0, NFC, Dolby Atmos bazat pe Android 12

Suport audio MYUI 3.0, NFC, Dolby Atmos bazat pe Android 12 Dimensiuni si Greutate 163,6 x 75,6 x 8,5 mm (6,44 x 2,98 x 0,33 inchi) / 194 grame

Pret Moto Edge X30

Motorola și-a împărtășit prețurile pentru noile sale telefoane introduse în China. Edge X30, care constă din trei configurații diferite, este listat la următoarele prețuri:

8 GB RAM + 128 GB stocare: 3199 yuani

8 GB RAM + 256 GB stocare: 3399 yuani

12 GB RAM + 256 GB stocare: 3599 yuani

În prezent, nu se știe încă când vor fi lansate telefoanele la nivel global. Nu a fost încă anunțat dacă va fi pus în vânzare în Romania. Deci, ce părere aveți despre acest telefon?