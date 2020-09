Dupa cum ii spune si numele, Motorola este versiunea 5G a predecesorului sau. Dar nu numai. Mai vine cu o serie de noutati. Motorola a revizuit vechiul Razr pentru a propune un smartphone pliabil cu clapeta mai atractiv si care sa fie capabil sa concureze cu Z Flip de la Samsung.

Dupa cum a fost prevazut, Motorola a anuntat noua versiune a smartphone-ului sau cu ecran pliabil, dotat cu un design ameliorat si cu o fisa tehnica revizuita pentru a fi in pas cu ultimele tendinte.

Acelasi principiu, dar mult mai bine. Constructorul da asigurari ca balamelele acestei versiuni noi este mult mai robusta decat cea oferita de Razr original. Promite ca dispune de o durata de viata de 200 000 actiuni de plieri, ceea ce inseamna aproximativ 5 ani de folosire daca smartphone-ul este deschis si inchis de 100 de ori pe zi. Cititorul de amprente digitale se afla in spatele aparatului in timp ce la predecesorul sau se afla in marginea inferioara. Regasim de altfel ecranul OLED de 6,2 inchi cu o rezolutie de 2142 X 876 pixeli. Ecranul extern este de 2,7 inchi, tot OLED si permite accesul la mai multe informatii precum ora, nivelul bateriei, notificari noi. Razr 5G este echipat cu Snapdragon 765G si beneficiaza de 8 GB RAM si 256 GB spatiu de stocare. Pretul sau este de 1599 euro.