Cel mai bun preț – Motorola Edge 20 Lite, verifica pretul si disponibilitatea lui Motorola Edge 20 Lite in Romania. Motorola a anunțat noul său model de smartphone cu suport 5G și funcții de gamă medie. Smartphone-ul, denumit Motorola Edge 20 Lite, este alimentat de chipset-ul Dimensity 720 acceptat de MediaTek 5G. Smartphone-ul are o cameră triplă de 108 MP și un ecran OLED de 90Hz. În plus, modelul de smartphone în cauză are o baterie cu o capacitate de 5.000mAh și suport de încărcare rapidă de 30W. Telefonul vine cu un pret de pornire de 1699 lei. Mai jos aveti lista magazinelor ce vor comercializa acest telefon.

Cel mai bun pret Motorola Edge 20 Lite in Romania

In Romania, Motorola Edge 20 Lite are un pret de pornire de 1.699 de lei, mai jos avem un tabel cu magazinele ce vand acest telefon, vom oferi pretul si disponibilitatea acestor telefoane, actualizarea acestui articol se va face regulat la cateva saptamani deci stai pe aproape pentru a vedea cele mai bune oferte si preturi.

Cel mai bun pret eMAG In acest moment telefonul este la PRECOMANDA pe eMAG, veti primi si o pereche de Motorola Vervebuds 800 CADOU. 1699 LEI Precomanda EvoMag In Curand QuickMobile In curand Flanco In curand Motorola In Curand

Specificații Motorola Edge 20 Lite

În acest articol, vom examina modelul Motorola Edge 20 Lite,si vom vorbi despre toate specificatiile sale tehnice, în detaliu pe diferite rubrici.

Design

Smartphone-ul vine cu un design pe ecran cu o gaură de cameră centrată. Cu toate acestea, cadrele groase de sus și de jos ale smartphone-ului atrag atenția. Când privim în spate, vedem modulul camerei în colțul din stânga sus. Acest modul de cameră include o configurare triplă a camerei, precum și un bliț LED.

Cel mai bun pret Motorola Edge 20 Lite

Noul model Motorola are un cititor de amprentă fizic integrat în lateral. Având un port USB Type-C ca port, smartphone-ul are și o mufă pentru căști de 3,5 mm. În plus, Motorola oferă noul model de smartphone în două opțiuni de culoare speciale, Electric Graphite și Lagoon Green.

Ecran

Motorola Edge 20 Lite are un ecran OLED de 6,7 inci cu o rezoluție de 1080 x 2400 pixeli. Acest ecran, care are o rată de reîmprospătare de 90Hz, acceptă și tehnologia HDR10 +. În plus, densitatea pixelilor pe inch a ecranului, care poate afișa 1 miliard de culori diferite, este indicată ca 385ppi. Raportul ecran / corp al smartphone-ului este de 87,4%.

Camera

Am menționat că smartphone-ul vine cu un ecran cu o gaură centrală a camerei. Motorola oferă o cameră selfie cu unghi larg de 32MP în acest moment. În același timp, puteți înregistra videoclipuri 1080p 30FPS cu această cameră frontală, care are suport HDR.

Pe spate, există un modul de cameră format dintr-o configurare triplă a camerei și un bliț LED.; Acesta vine cu o cameră principală de unghi mare de 108MP, o cameră de unghi ultra-mare de 8MP și un senzor de detectare a adâncimii de 2MP. De asemenea, puteți înregistra videoclipuri 4K și 1080p cu camera principală cu suport HDR.

Baterie

Motorola Edge 20 Lite are o baterie mare cu o capacitate de 5.000 mAh. Motorola oferă suport de încărcare rapidă de 30W prin noul său model de smartphone. În acest fel, puteți încărca modelul de smartphone în cauză la 100% într-un timp scurt.

Specificatii hardware

Smartphone-ul este alimentat de chipset-ul MediaTek Dimensity 720, care are suport 5G. Smartphone-ul cu 8 GB RAM are, de asemenea, 128 GB stocare internă. De asemenea, puteți extinde acest spațiu intern datorită suportului pentru cardul MicroSD. Cu toate acestea, noul model Motorola iese din cutie cu sistemul de operare Android 11 preinstalat.

Iată caracteristicile Motorola Edge 20 Lite:

Display: 6,7 inci, 1080 x 2400p, 90Hz, OLED

Procesor: MediaTek Dimensity 720 5G

RAM: 8 GB

Stocare: 128 GB

Camera frontală: 32MP

Camera din spate: senzor de adâncime de 108MP, unghi ultra-larg de 8MP, senzor de adâncime de 2MP

Baterie: 5.000mAh, încărcare rapidă prin cablu de 30W

Dimensiuni: 165,9 x 76 x 8,3 mm

Greutate: 185 grame

Sistem de operare: Android 11

Culori: grafit electric și verde lagună

Iată prețul Motorola Edge 20 Lite (euro)

Cel mai bun pret Motorola Edge 20 Lite

8 GB RAM + 128 GB stocare internă: 350 EUR – piata internationala, pentru Romania, vedeti la inceputul articolului.

Parearea noastra

Nu am apucat sa testam acest model de telefon, cu siguranta vrem sa o facem si cand vom avea ocazia o vom face, pentru pretul de 1700 de lei cu care este vandut acest smartphone in Romania, cu siguranta avem parte de specificatii demne de un telefon mid range, totusi, nu avem nici o revolutie in segmentul acestor telefoane, ce este diferit, putem vedea la sistemul de operare, practic daca ati avut un Motorola pana acum si doriti un alt telefon mid range si nu doriti o schimbare radicala in experienta de utilizare, acest telefon va fi cu siguranta pentru dumneavoastra. In caz contrar puteti vedea acest telefon ca o noua provocare, avand specificatii destul de bune si un pret atractiv.