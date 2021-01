Motorola Edge S este anunțat cu Snapdragon 870 și noul mod desktop

Motorola a introdus oficial Edge S în China marți (26). Telefonul mobil, care se așteaptă să sosească în vest sub numele de Moto G100, este primul anunțat de companie în 2021 și prezintă specificații de vârf, inclusiv noua platformă Snapdragon 870 și o „dublă perforare ”pentru camerele frontale.

În plus față de aducerea noului procesor de vârf lansat, ceva mai accesibil de la Qualcomm, Motorola Edge S are ca una dintre principalele sale noutăți suportul pentru o caracteristică similară cu Samsung DeX. Cu un doc, puteți transforma telefonul într-un computer, profitând de o interfață mai bine pregătită pentru multitasking pe un ecran mare.

Cu un ecran de 6,7 inci, Edge S nu urmează celelalte două modele din linie și aduce un ecran plat cu o rată de reîmprospătare de 90 Hz. O altă diferență este prezența a două găuri în colțul din stânga sus al ecranului pentru o cameră dublă frontală, una principală de 16 MP și secundară de 8 MP.

Pe plan intern, pe lângă Snapdragon 870, dispozitivul oferă opțiuni de 6/128 GB, 8/128 GB și 8/256 GB RAM. Potrivit producătorului, noul chipset este cu până la 12% mai rapid în procesare și cu 10% mai rapid în redarea GPU decât Snapdragon 865 prezent în Edge + . RAM-ul Turbo LPDDR5 aduce cu 72% mai multă viteză, în timp ce sistemul Turbo UFS 3.1 mărește viteza de citire și scriere cu 25%.

Bateria are 5000 mAh, iar setul principal de camere dispune de un senzor de 64 MP, plus 16 MP ultrawide, un macro de 2 MP și un senzor TOF. Motorola , de asemenea , a anunțat că Edge S are Nicam tehnologia AI, care permite să se separe vocea umană, reducerea zgomotului de până la 25 dB și eliminarea non – zgomot liniar.

Motorola Edge S are un preț de la aproximativ 257 de euro în China. Se așteaptă ca dispozitivul să ajungă pe alte piețe din cadrul liniei Moto G în primul trimestru al anului 2021.

Motorola Edge S: formular tehnic

Ecran: OLED de 6,7 inci cu rezoluție Full HD (1080×2520 pixeli) și rată de

reîmprospătare de 90 Hz;