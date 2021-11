Motorola Moto G200 Pret, disponibilitate si specificatii in Romania. Motorola a avut parte de lansari interesante in ultimul timp, astazi vorbim despre cele mai noi lansari si vom oferi informatii despre pretul lui Moto G200 5G, care va fi cu siguranta foarte popular in Romania.

Motorola Moto G200 Pret

Motorola Moto G200 este disponibil in momentul de fata in Romania la un pret de 2.099 lei la precomanda, mai jos va vom oferi un tabel cu diferite magazine si preturi pentru acest model de telefon de la Motorola.

Nu am apucat inca sa vorbim despre acest subiect, insa, Motorola a lansat de curand 5 dispozitive Moto G. Acestea sunt Moto G31, G41, G51, G71 și G200. Ele înlocuiesc G30, G40, G50, G60 și G100. Și se vând între 219 euro și 549 euro, mai sus veti vedea preturile pentru G200.

Specificatii Moto G200, Motorola prezinta mai multe telefoane

Cele mai scumpe trei smartphone-uri sunt compatibile cu 5G, în timp ce cele mai economice două sunt doar 4G. Chiar dacă fiecare smartphone are ceva in plus, cel mai interesant este evident G200, un smartphone orientat spre gaming precum un Realme GT sau un Realme GT Neo 2. Ca dovadă, include un Snapdragon 888+. Acest lucru este surprinzător în gama Moto G.

SoC-ul de ultimă generație al Qualcomm este aici însoțit de 8 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, neextensibil. Este singurul Moto G fără extindere de stocare. SoC-ul este însoțit de un ecran LCD Full HD + de 6,8 inci cu frecvență de reîmprospătare de 144 Hz, o baterie de 5000 mAh compatibilă cu încărcare rapidă de 30 de wați și un senzor foto triplu de 108 + 13 + 2 megapixeli. Motorola Moto G200 Pret va fi de 2.099 lei (la precomanda), în mod logic, cel mai ieftin smartphone cu Snapdragon 888+.

Moto G31 si G41: Telefoane mai ieftine cu 4G, FULL HD si Oled

Moto G31 este prezentat de Motorola drept cel mai accesibil smartphone cu ecran OLED, promițând culori frumoase și contraste bune. Acest ecran măsoară 6,4 inchi și afișează imagini în Full HD+. Restul fisei de specificații include un MediaTek Helio G85, 4 GB RAM, 64 GB spațiu de stocare, o baterie de 5000 mAh și un senzor foto triplu de 50 + 8 + 2 megapixeli.

Moto G41 oferă aceeași fișă de date ca și G31. Se vinde cu 30 de euro mai scump, dar beneficiaza de doua imbunatatiri. Prima este dublarea capacității de stocare internă, pentru a ajunge la 128 GB. Iar al doilea este un stabilizator optic pe lentila senzorului principal, aici de 48 de megapixeli. Este singurul Moto G care este echipat cu acest echipament. În rest, nicio schimbare.

Moto G51 si Moto G71: 5G, o baterie mare si preturi bune

Moto G51 este cel mai ieftin smartphone 5G de la Motorola. Se vinde cu 249 euro. Pentru a asigura această conectivitate, telefonul are un Snapdragon 480 Pro , însoțit de 4 GB RAM, 64 GB spațiu de stocare și o baterie de 5000 mAh. Un ecran LCD Full HD + 120 Hz de 6,8 inchi și un senzor foto triplu de 50 + 8 + 2 megapixeli însoțesc setul.

Să terminăm cu Moto G71. Oferit la 349 de euro, preia în mare măsură fișa tehnică a lui Moto G31 (ecran, baterie, fotografie), întărind în același timp platforma tehnică: SoC-ul Snapdragon 695, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Este compatibil 5G.

Iată noile smartphone-uri entry și mid-range de la Motorola. Suntem plăcut surprinși de această propunere, în special de acest Moto G200 foarte agresiv în ceea ce privește prețul. Veți constata că gama Moto G este foarte restrânsă între 200 și 350 de euro, dar mult mai puțin dincolo, lăsând mult loc pentru alte modele.

Asteptam parerile voastre la rubrica de comentarii despre subiectul Motorola Moto G200 Pret, de asemenea putem discuta si pe baza informatiilor despre fisa tehnica (specificatiile) telefoanelor. G200 a venit cu o surpriza, avem un pret bun si un Chip-set interesant.