Motorola Moto G50 5G pret si specificatii – Motorola a lansat un nou model de smartphone mid-range cu suport 5G. Dispozitivul, numit Motorola Moto G50 5G, este alimentat de chipset-ul MediaTek Dimensity 700. Smartphone-ul are o cameră triplă de 48MP configurată în spate și un ecran cu o rată de reîmprospătare de 90Hz. În plus, modelul de smartphone în cauză are o baterie cu suport de încărcare rapidă de 15W și o capacitate de 5.000mAh.

Specificații Motorola Moto G50 5G

În acest articol, vom examina modelul Motorola Moto G50 5G, si vorbim despre specificatiile tehnice, în detaliu pe diferite categorii.

Specificatii Design

Smartphone-ul vine cu un design de ecran cu o crestătură pentru camera frontala. În plus, cadrele superioare și laterale ale acestui ecran vin într-un mod care poate fi considerat subțire. Cu toate acestea, rama din partea de jos a ecranului are un aspect destul de gros în comparație cu celelalte. Când ne mutăm în partea din spate, modulul camerei din stânga sus ne atrage atenția. Acest modul include o configurare triplă a camerei și bliț LED.

Motorola Moto G50 5G pret si specificatii

În plus, există un cititor de amprentă fizic pe partea laterală a dispozitivului. Smartphone-ul, care are ca port un port USB Type-C, are și o mufă pentru căști de 3,5 mm. Motorola oferă smartphone-ul său de gamă medie în două opțiuni de culoare diferite, gri și verde.

Specificatii display

Modelul Motorola Moto G50 5G vine cu un ecran LCD IPS de 6,5 inci cu o rezoluție de 720 x 1600 pixeli. Acest display are un raport de aspect 20:9 și are o densitate a pixelilor de 269ppi pe inch. Cu toate acestea, raportul ecran / corp al smartphone-ului este de 80,5%. În același timp, acest ecran acceptă rata de reîmprospătare de 90Hz.

Specificatii camera

Am spus că smartphone-ul are o crestătură în față. În interiorul acestei crestături se află o cameră selfie de 13MP cu diafragmă f / 2.2. De asemenea, puteți înregistra videoclipuri 1080p 30 / 60FPS cu această cameră frontală, care are suport HDR.

Pe spate, există o configurare triplă a camerei împreună cu un bliț LED. În plus, această configurare a camerei triple este oferită ca o cameră principală cu unghi larg de 48MP, o cameră macro de 2MP și un senzor de detectare a adâncimii de 2MP. Cu această cameră principală din spate, care are suport HDR, puteți înregistra videoclipuri 1080p 30FPS și 60FPS.

Specificatii autonomie

Modelul Motorola Moto G50 5G are o baterie destul de mare, cu o capacitate de 5.000 mAh. Puteți încărca această baterie prin portul USB Type-C din partea de jos a dispozitivului. Smartphone-ul are suport de încărcare rapidă de 15W. În acest fel, puteți încărca bateria mai repede.

Specificatii hardware

Smartphone-ul este alimentat de chipset-ul Dimensity 700 de la MediaTek cu 5G. Pe lângă acest chipset, dispozitivul are 4 GB de memorie RAM. În ceea ce privește stocarea, sunt oferite două zone de stocare interne diferite, 64 GB și 128 GB. Puteți extinde acest spațiu intern grație suportului cardului MicroSD. În plus, smartphone-ul iese din cutie cu sistemul de operare Android 11.

Iată caracteristicile Motorola Moto G50 5G:

Display: 6,5 inci, 720 x 1600p, 90Hz, IPS LCD

Procesor: MediaTek Dimensity 700 5G

RAM: 4 GB

Stocare: 64 GB / 128 GB

Camera frontală: 13MP

Camera din spate: unghi larg de 48MP, macro de 2MP, senzor de adâncime de 2MP

Baterie: 5.000mAh, încărcare de 15W

Dimensiuni: 167 x 76,4 x 9,3 mm

Greutate: 206 grame

Sistem de operare: Android 11

Culori: Gri, Verde

Motorola Moto G50 5G Pret de lansare