Motorola aduce Moto G60 pe piața din sud-estul Europei. Prețul dispozitivului în regiune a fost determinat. Iată prețul Moto G60 …

Mid-range Motorola Moto G60 se apropie de piata sud-est europeană. Aici întâlnește utilizatorii cu un preț de 299,99 euro. Noul telefon accesibil are un ecran și baterie mare. Recent, compania a lansat Moto G60s în Europa. Acum aduce un alt dispozitiv.

Moto G60 vine în două opțiuni de culoare

În ceea ce privește designul, Motorola Moto G60 pare să aibă un ecran mare. În al doilea rând, este un telefon gros cu dimensiuni de 9,8 mm . În plus, arată destul de greu la o greutate de 225g . Cadrul telefonului este realizat dintr-un plastic. În afară de aceasta, are un spate lucios și vine în două opțiuni de culoare, Dynamic Gray și Frosted Champagne .

Specificații tehnice Motorola Moto G60

Pe partea din spate a lui Moto G60, există o configurație triplă a camerei, similară cu telefoanele Motorola Edge 20. Dispozitivul are un design impermeabil. Cu toate acestea, folosirea în apă nu este recomandată. De asemenea, este rezistent la cădere. Nu există mufă pentru căști și slot pentru card microSD pe telefon .

Motorola Moto G60 are un ecran LCD de 6,8 inch 120 Hz cu rezoluție FHD+. Acest ecran acceptă, de asemenea, HDR10 și are o cameră în mijloc. În ceea ce privește partea camerei din spate a dispozitivului, camera principală are un senzor de 108 megapixeli cu diafragmă f / 1.9 . Această cameră principală încorporează tehnologia UltraPixel, care produce fotografii de 12 megapixeli.

Modelul accesibil Motorola Moto G60 este alimentat de procesorul Snapdragon 732G care acceptă conectivitatea 5G. Dispozitivul vine cu 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare extensibil. În ceea ce privește software-ul, vine cu sistemul de operare Android 11 .

Smartphone-ul are o baterie foarte mare. În timp ce există o baterie de 6.000 mAh, aceasta acceptă încărcarea rapidă cu o putere de 20W, care nu este foarte rapidă. În plus, dispozitivul nu are o funcție de încărcare wireless.