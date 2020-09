Motorola tocmai a dezvaluit Razr 5G, o noua versiune a smartphone-ului sau pliabil cu clapeta. Aceasta noua varianta nu se distinge doar prin integrarea versiunii 5G. Gasim si o balama centrala mai robusta, un procesor mai bun, un aparat foto imbunatatit si un design mai bine gandit. Fisa tehnica, data de lansare, pret…iti spunem tot ce stim despre aceasta noua varianta de la Motorola.

Daca va amintiti, in septembrie 2019, Motorola resuscita miticul Razr, telefonul cu clapeta vedeta a anilor 2000. Ultra seducator in ceea ce priveste design-ul, acest smartphone pliabil cu clapeta dezamagea in privinta unor elemente precum hardware si avea o fisa tehnica demna de un telefon din gama mid range. Terminalul se multumea cu un Snapdragon 710 cuplat la doar 6GB RAM si cu un aparat foto de 16 mpx. In plus, nu beneficia de tehnologia 5G.

Dupa cum ii spune si numele, Motorola Razr 5G, acest smartphone pliabil cu clapeta este compatibil 5G. Scopul sau este acela de a corecta unele greseili ale predecesorilor sai. Este alimentat de un Snapdragon 765G sprijinit de 8GB RAM. De data aceasta, constructorul a adaugat 256 GB stocare interna. Ecranul este OLED de 6,2 inchi. In partea externa, constructorul a integrat tot un ecran OLED de 2, 7 inchi destinat afisarii notficarilor. Telefonul este echipat cu un aparat foto de 48mpx si o baterie 2800 mAh. Este disponibil din luna septembrie in Europa la un pret de 1499 euro.