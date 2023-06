Motorola Razr 40 și 40 Ultra sunt lansate! Specificații și prețuri

Motorola, sub umbrela Lenovo, a lansat astăzi cele mai noi modele de telefoane pliabile, Razr 40 și Razr 40 Ultra, care au fost așteptate cu mare interes de către utilizatorii de smartphone-uri din întreaga lume. Acestea au specificații impresionante, dar și prețuri pe măsură.

Motorola Razr 40

Razr 40 vine cu un ecran intern AMOLED LTPO de 6,69 inci, cu o rezoluție de 1080 x 2640 pixeli și o rată de reîmprospătare de 144 Hz. Pe partea exterioară, telefonul dispune de un ecran secundar AMOLED de 1,5 inci cu o rezoluție de 194 x 368 pixeli. Telefonul este echipat cu procesorul Snapdragon 7 Gen 1 și are 8 GB sau 12 GB de RAM și 128 GB sau 256 GB de stocare internă. De asemenea, vine cu o baterie de 4.200 mAh și suport pentru încărcare rapidă de 30 W și încărcare wireless de 5 W. Razr 40 are o cameră principală de 64 MP și o cameră ultra-wide de 13 MP, precum și o cameră selfie de 32 MP. Telefonul rulează Android 13 și vine cu senzor de amprentă lateral, 5G, Bluetooth 5.3, NFC și GPS.

Motorola Razr 40 Ultra

Pe de altă parte, Razr 40 Ultra vine cu un ecran intern AMOLED LTPO de 6,69 inci, cu o rezoluție de 1080 x 2640 pixeli și o rată de reîmprospătare de 165 Hz. Ecranul are o luminozitate maximă de 1.400 de niți, iar pe partea exterioară, telefonul are un ecran secundar AMOLED de 3,6 inci cu o rezoluție de 1056 x 1066 pixeli. Acest model este echipat cu procesorul Snapdragon 8+ Gen 1 și are 8 GB sau 12 GB de RAM și 256 GB sau 512 GB de stocare internă. Telefonul vine cu o baterie de 3.800 mAh și suport pentru încărcare rapidă de 30 W și încărcare wireless de 5 W. Razr 40 Ultra are o cameră principală de 12 MP și o cameră ultra-wide de 13 MP, precum și o cameră selfie de 32 MP. Telefonul rulează Android 13 și vine cu senzor de amprentă lateral, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC și GPS.

Ambele modele de telefoane pliabile sunt disponibile în mai multe culori atractive, dar prețurile lor sunt ridicate. Modelul Razr 40 începe de la 560 de dolari, în timp ce Razr 40 Ultra costă între 800 și 900 de dolari. Aceste prețuri sunt piperate, dar mulți utilizatori sunt dispuși să plătească pentru specificațiile impresionante ale acestor telefoane pliabile.

