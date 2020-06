Cel mai bun mouse Logitech – Logitech este un brand binecunoscut în rândul jucătorilor și profesioniștilor care au nevoie de periferice care sunt capabile să își îmbunătățească activitățile. Marca are succes în a oferi echipamente de înaltă calitate, fie pentru cei mai pretențioși utilizatori, fie pentru cei care se concentrează pe cost-beneficiu.

Având în vedere că Logitech are această gamă largă de opțiuni, depinde de dvs. ce decizie luati cu privire la cel mai bun produs, în funcție de nevoile dvs. Și „mai bine”, în acest caz, implică achiziționarea unei piese care să satisfacă așteptările tale, nu depășește bugetul și are o durabilitate viabilă.

Am enumerat unele dintre cele mai vândute modele de mouse Logitech din Romania, din diferite segmente, pentru a servi scopuri diferite și, desigur, care au prețuri adecvate realității pieței romanesti.

Consultați selecția noastră:

G502 Hero LightSpeed ​​16000 DPI (wireless)

G502 este un mouse de joc super-câștigător în întreaga lume. Oferă control și precizie totală, cu 11 butoane programabile, DPI maxim de 16.000 și conexiune wireless cu răspuns de 1 ms.

Senzorul Hero, este unul dintre punctele culminante din construcția sa și oferă mișcări fără întârziere pentru jucătorii de nivel înalt. Mouse-ul acceptă, de asemenea, macro-uri cu diferite configurații, are iluminat RGB cu 16,8 milioane de culori și are o baterie reîncărcabilă, cu autonomie de până la 60 de ore de utilizare. De asemenea, vine cu șase greutăți, care pot fi adăugate sau eliminate din șasiul echipamentului.

Cumparati aici

MX AnyWhere 2S 4000 DPI (wireless)

MX AnyWhere 2S este recunoscut drept unul dintre cele mai bune modele pentru productivitate din lume. Este wireless și poate utiliza conexiune wireless (cu adaptorul USB) și funcționează și prin Bluetooth (pe smartphone-uri și tablete), are un senzor laser de înaltă precizie și are un DPI maxim de 4000.

Mouse-ul are șapte butoane programabile, o defilare care permite mișcări la stânga și la dreapta, cu funcție de derulare „infinită”, acesta are baterie reîncărcabilă internă.

Vă permite, de asemenea, să vă jucați cu o precizie înaltă, deoarece are o conexiune wireless optimizată, ceea ce reduce întârzierea. Cu un design compact, este posibil să nu fie potrivit pentru cei cu mâini foarte mari.

Cumparati aici

G903 12000 DPI (cu fir și fără fir)

Dacă v-a plăcut G502, dar doriți să cheltuiți mai puțin, G903 poate fi o opțiune bună. Are senzorul optic PMW3366, cu o precizie ridicată, DPI maxim de 12000 și posibilitatea de a fi utilizat cu și fără fire (cu 1 ms de răspuns). De asemenea, are aceleași 11 butoane programabile ca cel mai scump model menționat mai sus.

G903 este de 110 grame și vine cu un model de greutate suplimentar, detașabil cu 10 grame suplimentare.

Versatil, mouse-ul optic are un design ambidextru și memorie internă, care vă permite să salvați setările pentru diferite moduri de utilizare și pe orice computer. De asemenea, are o baterie internă reîncărcabilă, cu autonomie de până la 32 de ore de utilizare și iluminare RGB reglabilă, cu 16,8 milioane de culori.

Cumparati aici

G300S 2500 DPI (cu fir)

Oricine are nevoie de un mouse ieftin, dar plin de funcții avansate și cu o construcție mai simplă, se va lega de G300S. Are un DPI maxim de 2500, design ergonomic și ambidextru, nouă butoane programabile, memorie internă, care vă permite să salvați și să folosiți diferite profiluri de utilizare pe mai multe PC-uri, schimbare imediată DPI și iluminare reglabilă prin intermediul software-ului.

G300S este foarte ușor, cântărind doar 80 de grame.

Cumparati aici

G305 Hero 12000 DPI (wireless)

G305 este un mouse wireless de gaming de înaltă precizie, cu tehnologie LightSpeed, care oferă o conexiune wireless fără întârziere (răspuns de 1 ms). În plus, are propriul senzor Hero, cu un DPI maxim de 12000 și șase butoane programabile.

Acest mouse lesar aduce una dintre cele mai bune conexiuni wireless pentru jucători, dar nu costă prea mult si aduce un aspect simplu și foarte discret. Funcționează cu o baterie AA, care poate dura până la nouă luni, are un compartiment intern pentru a găzdui receptorul USB și cântărește 99 de grame.

Cumparati aici

G203 RGB 8000 DPI (cu fir)

G203 RGB a fost lansat recent de Logitech și este mai mult un mouse pentru jucătorii care doresc să iasă în evidență, fără a fi nevoie să cheltuiască mult.

Cu un senzor de până la 8000 DPI, șase butoane programabile, design ambidextru și iluminare RGB personalizabilă (cu până la 16,8 milioane de culori), G203 aduce principalele caracteristici pentru meciuri de înaltă calitate, pe lângă stil și sofisticare într-un mod sobru și discret.

Cumparati aici

Alte topuri in materie de Gaming