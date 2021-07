Mozilla încetează suportul pentru browserul Firefox Lite

Mozilla nu va mai oferi suport pentru Firefox Lite, pe care l-a lansat ca o versiune mai ușoară a popularului browser de internet Firefox.

În timp ce multe companii lansează versiuni Lite ale aplicațiilor lor pentru hardware de ultimă generație, unele nu respectă așteptările. Mozilla a încheiat suportul pentru Firefox Lite, care a fost introdus acum câțiva ani și se presupune că este o versiune mai puțin intensivă a resurselor Firefox „clasic”.

Browserul ușor a fost introdus pentru prima dată pentru Indonezia în 2017 sub numele Firefox Rocket . Versiunea trebuia să ruleze rapid și să reducă la minimum utilizarea inutilă a datelor. Un an mai târziu, Mozilla a schimbat numele in Firefox Lite, deoarece era mai aproape de scopul software-ului.

Cu timpul a devenit o versiune umflată

Cu toate acestea, până în 2020, browserul „ușor” a devenit, în multe privințe, acum o versiune umflată. În februarie anul trecut, aplicația a primit funcții suplimentare pentru cei cărora le place să călătorească, dar literalmente o lună mai târziu, dezvoltatorul a eliminat toate serviciile conexe. Cu alte cuvinte, fiecare actualizare a făcut browserul și mai inutil.

În cele din urmă, Mozilla a anunțat sfârșitul suportului software, deoarece versiunea actualizată a lui Firefox clasic este suficient de agilă pentru a înlocui versiunea Lite. Deși utilizatorii pot folosi vechea aplicație pentru moment, aceasta nu va primi actualizări și nu va mai fi disponibilă pentru descărcare din magazinul Google Play. Pe parcursul întregului său ciclu de viață, Firefox Lite a fost descărcat de 5 milioane de ori .