Munca remote: evita aceste 3 greseli frecvente

Cu mici exceptii, modul de lucru in sistem remote in tara noastra a fost unul fortat de imprejurarile restrictiilor provocate de pandemie. Munca de acasa a devenit o noua realitate cu care a trebuit sa ne confruntam. Intrucat vorbim de un pionierat in domeniu, este firesc sa existe pasi falsi la inceput. Iata cateva marturii din experienta altora care te vor ajuta sa eviti cele mai frecvente trei greseli atunci cand incepi sa lucrezi de acasa.

Nu e nevoie de un spatiu de lucru

Prima si cea mai comuna greseala este sa consideri ca in confortul propriei locuinte nu ai nevoie de amenajarea unui spatiu dedicat lucrului. Atat pentru tine personal, cat si pentru cei din casa, este esential sa constientizati ca in momentul in care te-ai asezat la birou sau la masa de lucru te concentrezi 100% la sarcinile de serviciu. Daca suprafata casei iti permite organizarea unei camere de lucru, ai toate conditiile asigurate. Daca nu, macar un colt de dormitor sau living este suficient, important este sa se identifice cu activitatea ta. Daca la sediu aveai la dispozitie birou, scaun ergonomic si echipamente menite sa-ti usureze munca, incearca sa creezi acelasi mediu si acasa.

Nu poti ajunge la epuizare in propria casa

Fenomenul de burnout nu este limitat la cladirea firmei pe care o reprezinti. Chiar daca esti acasa, tot esti expus epuizarii. Asadar, ai nevoie de un program cu timpi delimitati clar pentru lucru, odihna si masa. Daca nu esti foarte organizat din fire, exista riscul sa confunzi aceste trei etape esentiale ale zilei, fiecare cu importanta ei. Echilibrul dintre munca, hrana si somn face diferenta dintre o zi de lucru reusita si una irosita. Incearca sa reproduci cat poti de mult din rutina de la birou. Stabileste ore clare pentru mic dejun, pranz si cina, imparte programul de lucru cu cel putin o pauza de masa si nu neglija odihna de noapte pentru refacerea organismului. Mai importanta decat mancarea este hidratarea, asadar asigura un stoc suficient de apa pentru acasa si te vei bucura de toate beneficiile pentru organism.

Cei din casa nu pot fi deranjati de programul tau de lucru

Daca nu locuiesti singur, trebuie sa stii ca ai o responsabilitate fata de cei cu care imparti spatiul. In functie de conditiile fiecaruia trebuie sa te adaptezi la noua realitate. Cand vorbim de familie, sarcinile trebuie impartite coerent. Spre exemplu, daca amandoi parintii lucreaza remote, iar copiii au nevoie de supraveghere, programul fiecaruia trebuie adaptat si la nevoile celuilalt astfel. Solicitati intelegere din partea angajatorului in stabilirea orarului de lucru efectiv pentru a nu fi ambii adulti retinuti in acelasi timp, iar cei mici in pericol din cauza neatentiei. La fel de importanta este atentia acordata copiilor. Atunci cand plecai de acasa la serviciu, acestia stiau ca esti indisponibil pana la sfarsitul programului, cand te intorceai. Acum le este greu sa inteleaga ca esti impreuna cu ei in casa, dar in multe momente nu le poti acorda atentia pe care o doresti. Incearca sa le explici acest lucru pe intelesul varstei lor si compenseaza aceasta indisponibilitate cu momente placute petrecute impreuna la joaca, de vorba sau la plimbare in afara orelor de lucru efectiv.

Munca de acasa iti poate oferi acea libertate mult visata. Conditia de baza este sa nu confunzi lucrurile. Echilibrul intre timpul efectiv de lucru si cel dedicat familiei este esential. La fel de importanta este propria ta sanatate, asadar asigura-te ca spatiul unde muncesti este amenajat corespunzator. Creeaza o rutina, nu ignora timpul de odihna si mananca sanatos pentru a te bucura de o viata normala oriunde ai lucra.