Lenovo a prezentat Tab M10 Plus 3rd Gen la MWC, care este a treia generație a acestui model, așa cum sugerează și numele. De data aceasta, cu Android 12 împreună cu Entertainment Space. Sistemul de sunet este accentuat ca de obicei. Patru difuzoare stereo, îmbunătățite cu tehnologia Dolby Atmos, disponibile atât în ​​modelele Wi-Fi, cât și LTE.

Tab M10 Plus 3rd Gen este una dintre primele tablete din lume care vine cu Android 12. Lenovo va garanta, de asemenea, actualizări pentru Android si in 2023.

Cea mai vizibilă schimbare față de modelul anterior este raportul de aspect al ecranului puțin mai lung. A fost crescuta capacitatea bateriei de la 5000mAh la 7700mAh. Chipsetul este împărțit în 2 modele, modelul Wi-Fi folosește Helio G80 de la MediaTek, modelul LTE folosește Snapdragon 680 4G de la Qualcomm.

Tab M10 Plus a treia generație compatibilă cu o tastatura de tip carcasa, se conectează prin pinul Pogo din partea inferioară, iar Precision Pen 2 acceptă aceleași 4.096 de niveluri de presiune ca și Tab P11 și P11 Pro.

SPECIFICAȚII LENOVO TAB M10 PLUS (WI-FI).

Ecran: LCD IPS de 10,61 inci

– rezoluție 1200 x 2000 pixeli

Cip: Helio G80

Memorie: RAM de până la 6 GB

Stocare: 128 GB, acceptă card microSD de până la 256 GB

Camera spate: 8MP, autofocus

Camera frontala: 5MP

Conectivitate:

– Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

– Bluetooth 5.1

Baterie: 7700mAh, suportă încărcare rapidă de 20W

Sistem de operare: Android 12

SPECIFICAȚII LENOVO TAB M10 PLUS (LTE).

Ecran: LCD IPS de 10,61 inci

– rezoluție 1200 x 2000 pixeli

Cip: Snapdragon 680 4G

Memorie: RAM de până la 6 GB

Stocare: 128 GB, acceptă card microSD de până la 256 GB

Camera spate: 8MP, autofocus

Camera frontala: 5MP

Conectivitate:

– Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

– Bluetooth 5.1

Baterie: 7700mAh, suportă încărcare rapidă de 20W

Sistem de operare: Android 12

Lenovo va începe precomanda pentru Tab M10 Plus a treia generație în Europa începând cu luna aprilie. Pretul de pornire este de 249 de euro, in timp ce in SUA se vinde cu 229 de dolari.

[SURSA]