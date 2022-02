La MWC (Mobile World Congress) 2022 în acest an, tabăra TCL va aduce o varietate de telefoane mobile pentru a le dezvălui la eveniment. Există, de asemenea, multe tablete Android care urmează să fie lansate. Fie că este o tabletă compatibilă cu 5G precum TCL Tab 10s 5G, o tabletă compatibilă 4G precum TCL Tab 10 FHD 4G, o tabletă ieftină TCL Tab 10 HD și o tabletă cu un ecran mai bun. Confortabil de utilizat, de asemenea, precum TCL NxtPaper MAX 10 .

Fiecare tabletă TCL care va fi dezvăluită la MWC 2022 va avea informații specifice care reprezintă punctul culminant al fiecărui model. În ceea ce privește informațiile detaliate despre specificații, trebuie să așteptăm ca TCL sa ne aduca aceste informatii.

TCL NXTPAPER MAX 10

Începând cu tableta TCL NxtPaper MAX 10 cu dimensiunea ecranului de 10,36 inci, rezoluție FHD+, ecranul este acoperit cu sticlă anti-orbire în partea de sus. Pentru a ajuta la reducerea reflexiilor și a luminii albastre cu până la 50%. Ajută la o utilizare mai confortabilă pentru ochi decât ecranul general și acceptă și utilizarea cu stylus-ul A-Pen.

TCL NxtPaper MAX 10 are o baterie de 8000 mAh, este disponibil atât în ​​versiunea 4G, cât și în versiunea WiFi, are modul TCL KIDS, axat pe utilizarea pentru copii și vine cu sistemul Android 1, preturile incep de la 270 de euro.

TCL TAB 10S 5G

Urmează tableta low-cost 5G TCL Tab 10s 5G cu ecran LCD IPS de 10,1 inchi, rezoluție FHD+ (1920 x 1200), cip MediaTek 5G nespecificat + GPU Mali G57 MC2 cu 4 GB RAM. și capacitate 64 GB, acceptă cardul microSD. la 256 GB

Are o cameră spate de 8 MP și o cameră frontală de 5 MP, acceptă WiFi 5, Bluetooth 5.1, baterie de 8000 mAh, acceptă încărcare de 18 W și are difuzoare duble. Tableta va fi disponibilă și în Q2 la un preț de 350 de euro, este considerată cea mai accesibilă tabletă 5G de până acum.

TCL TAB 10 FHD 4G

Dar dacă cineva care nu are nevoie de o tabletă 5G, TCL are și o versiune 4G precum TCL Tab 10 FHD 4G din care să aleagă. Tableta are un ecran de 10,1 inchi cu rezoluție FHD+, cip MediaTek (model nespecificat) + GPU PowerVR GE8320, 3 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare, suport card microSD și o baterie de 5500 mAh.

Suporta conectivitate 4G (Cat. 4), WiFi 5, Bluetooth 5.0, difuzoare stereo, camera spate 5MP + camera frontala 5MP si foloseste sistemul Android 11. Prețul este de 200 de euro.

TCL TAB 10 HD

În cele din urmă, tableta de buget, TCL Tab 10 HD, vine cu un ecran LCD IPS de 10,1 inchi, aceeași dimensiune ca și omologii săi 5G și 4G, dar cu o rezoluție până la HD (1280 x 800), folosind un cip MediaTek nespecificat. Există 2 modele din care să alegeți: versiunea cu memorie de 3 GB / 32 GB va rula Android 11 și versiunea de 2 GB / 32 GB va rula sistemul Android 11 Go Edition, ambele acceptând utilizarea 4G, cu o baterie de 5500 mAh, 5 MP cameră principala + cameră frontală de 5 MP, baterie de 5500 mAh, suportă încărcare de 10 W, este acum disponibilă în Europa Prețurile încep de la 180 de euro.

