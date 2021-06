My Digi: Ce trebuie sa stim despre aplicatia My Digi

Ce trebuie sa stim despre aplicatia My Digi – Intr-o lume in care cu totii depindem de on-line si de telefoane era firesc sa putem accesa serviciile importante si facturile de la Digi Romania si de pe mobil. Aplicatia my digi este disponibila tuturor utilizatorilor cu telefoane ce au preinstalat Android sau iOS, este usor de instalat direct din Google Play Store si ofera toate instrumentele necesare pentru gestionarea contului de utilizator sau pentru plati. Este o varianta pentru mobil a site-ului Digi Romania, functioneaza destul de bine, mai are si momente in care se face mentenanta, dar isi revine imediat.

Cu my digi afli pe loc informatii despre toate serviciile Digi, primesti promotii doar pentru tine si vezi toate datele despre factura sau convorbiri telefonice. Tot din aplicatia celor de la Digi creezi conturi de user pentru alte aplicatii si servicii, de la Digi Online la Digi Storage sau Play.

Vezi toate facturile emise in trecut si cele scadente, activezi facturile electronice pe toate conturile detinute, platesti facturile direct din cont cu o confirmare rapida pe telefon si e-mail.

In aplicatia my digi poti sa vezi si sa administrezi toate locatiile unde ai instalate servicii si echipamente Digi, vezi si care e starea serviciilor tale si daca au aparut probleme de retea, avarii locale.

Se activeaza usor si conturi Digi Storage pentru companii, se comanda direct din aplicatie orice fel de servicii si telefoane, se activeaza oferte. Mai nou se pot reincarca si cartelele preplatite Digi, pentru ca operatorul de telefonie mobila a introdus si cartelele PrePay atat de cautate de utilizatorii care nu doreau abonamente cu o perioada minima de contract.

Meniul seamana mult cu meniul site-ului Digi, e un fel de clona pentru mobil, conectarea e simpla dupa crearea contului de user, se misca fluid si e destul de buna per total.

