Nanofiltrare vs. osmoza inversa – ce presupune fiecare

Achizitia unui sistem de filtrare a apei potabile este una dintre cele mai bune investitii pentru sanatatea si bugetul familiei tale. In primul rand, iti va oferi conditiile unui control mai bun asupra calitatii apei de baut. La fel de important este si faptul ca te scuteste de achizitia, transportul si depozitarea apei imbuteliate. Pentru mai multa siguranta, substantele si impuritatile din apa de la chiuveta se indeparteaza cu ajutorul unui sistem de nanofiltrare sau osmoza inversa, fiecare cu caracteristicile si avantajele sale.

Cum functioneaza nanofiltrarea

Nanofiltrarea este o solutie relativ noua ce consta in dedurizarea apei, decolorarea ei si eliminarea micilor poluanti. Procesul are loc in timpul presiunii prin separarea moleculelor in functie de dimensiuni. Se indeparteaza substantele organice grosiere, intre 0.002 si 0.0005 microni.

Ce indeparteaza

In urma procesului de nanofiltrare se indeparteaza contaminanti nocivi din categoria pesticidelor si macromoleculelor organice. Un sistem de filtre de apa cu nanofiltrare de la Azura indeparteaza metalele grele, reduce continutul de sare, dedurizeaza, diminueaza concentratia de minerale si saruri si elimina o serie de microorganisme si chimicale.

Ce presupune osmoza inversa

Sistemele de filtrare a apei pe baza de osmoza inversa presupun utilizarea unei membrane poroase, semipermeabile, care impiedica trecerea sedimentelor sau a substantelor daunatoare. Datorita osmozei inverse, chiar si apa de mare sarata poate deveni potabila. Aceasta caracteristica a transformarii apei a dus la implementarea sistemelor de filtrare in sectorul alimentar. Osmoza inversa ajuta la dedurizarea apei, la productia de apa potabila si la concentrarea solventilor moleculari in industria alimentara.

Ce ramane in urma osmozei

Osmoza inversa elimina intre 97 si 99% din substantele dizolvate in apa. Partea buna este ca obtii apa de baut cu o puritate aproape de 100%. Se elimina prin filtrare sedimente, virusi, nitrati, sodiu, metale, amoniu, mangan. Partea mai putin buna este ca in procentul substantelor pe care membrana le indeparteaza se regasesc si o serie de minerale buna pentru sanatatea omului. Asadar, daca doresti sa consumi o apa bogata in minerale, va trebui sa adaugi si un filtru de remineralizare a apei potabile. Eficienta unui sistem de purificare a apei bazat pe osmoza inversa depinde foarte mult de locul in care este instalat. Procesul de osmoza inversa da randament doar in anumite conditii, asadar trebuie sa te interesezi ce caracteristici are apa pe care o va avea de filtrat. Doar daca apa corespunde unor anumitor parametri te vei bucura de eficienta 100% a sistemului de filtrare prin osmoza inversa.

Principalele diferente

Atat nanofiltrarea, cat si osmoza inversa sunt tehnologii de separare fizica a contaminantilor din fluxurile de apa, cu eficienta dovedita in utilizarea casnica si chiar industriala. Marele avantaj al nanofiltrarii este ca apa de baut pastreaza minerale pe care alte sisteme mai fine le-ar indeparta. In ceea ce priveste cantitatea de apa, nanofiltrarea o pastreaza aproape in intregime, in timp ce osmoza inversa are o pierdere ce poate ajunge si pana la 50% din apa de filtrat. Din punct de vedere al resurselor utilizate, nanofiltrarea foloseste presiunea din sistemul de alimentare cu apa, in timp ce osmoza inversa are nevoie de electricitate pentru a functiona.

Tot mai multe administratii locale investesc in cresterea calitatii apei potabile, care pleaca cu un nivel foarte bun din statiile de pompare. Pe traseu, insa, pot aparea bacterii si impuritati din cauza starii precare a coloanelor de apa. Din acest motiv este important sa folosesti o masura suplimentare de filtrare.