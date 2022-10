NASA si Casa Alba nu pot gresi: iata de ce Process Communication Model este atat de eficient!

De-a lungul timpului au fost dezvoltate multe metode pentru analiza personalitatii si a relatiilor interumane, insa putine dintre ele au dovedit o eficienta la fel de mare precum Process Communication Model.

Cea mai buna dovada a succesului este reprezentata de faptul ca metoda cunoscuta sub acest nume, creata de Taibi Kahler pe baza a 40 de ani de cercetare, a fost folosita atat de NASA in selectia astronautilor, cat si de politicieni americani celebri – precum Bill Clinton – in campaniile electorale.

NASA reprezinta prescurtarea de la National Aeronautics and Space Administration (Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala) si este cunoscuta drept agentia care a trimis primii oameni pe Luna, iar in prezent lanseaza roboti care cerceteaza diferite alte corpuri ceresti. Faptul ca o institutie de o asemenea anvergura utilizeaza Process Communication Model reprezinta suprema garantie a valorii.

Nu numai oamenii care au ajuns in spatiu isi datoreaza succesul acestei metode de analiza a personalitatii, ci si locuitorii Casei Albe, adica presedintii Statelor Unite ale Americii. Ajutat de Process Communication Model, Bill Clinton a castigat doua mandate la sfarsitul secolului al XX-lea, intr-o perioada care s-a remarcat printr-o prosperitate deosebita pentru America.

Desfasurarea concreta a trainingului Process Communication Model

Programul a fost conceput pentru toate persoanele cu un nivel crescut de interes si curiozitate referitoare la psihologia umana si la modul in care oamenii comunica si relationeaza. Este extrem de util in modularea interactiunii in procesul de vanzare, in comunicarea interdepartamentala, in leadership, recrutare, gestionarea stresului si a conflictelor si, in plus, aduce beneficii majore pe plan personal.

Totul incepe cu procesul de inscriere, urmat de personalizarea cursului in functie de participanti. Ideea este ca, odata ce sunt aflate detalii despre cursanti, despre personalitatea si despre domeniul lor de activitate, exemplele si studiile de caz prezentate vor corespunde intr-o masura cat mai mare nevoilor acestora.

Prima etapa propriu-zisa consta in completarea de catre fiecare participant, timp de aproximativ 90 de minute, a unui formular de personalitate. Pornind de la studierea raspunsurilor oferite, fiecare participant primeste un raport complet cu arhitectura sa de personalitate, care va contribui esential la cunoasterea de sine.

Urmatoarea etapa a trainingului Process Communication Model dureaza 3 sau 4 zile si constituie nucleul pregatirii. Acum sunt studiate tipurile de personalitate, cu referire la mai multe caracteristici, precum preferinte, nevoi psihologice, modul de a vorbi sau comportamentul in conditii de stres. Pe baza cunostintelor teoretice astfel acumulate, participantii la curs vor reusi sa recunoasca diferitele trasaturi la persoanele cu care interactioneaza si vor afla cum sa foloseasca aceste observatii si informatii atat pe plan profesional, cat si personal.

A treia etapa, de consolidare a cunostintelor, dureaza nu mai putin de 3 luni si implica executarea unor teme saptamanale. Fiecare cursant trebuie sa faca un exercitiu practic, sa completeze un chestionar interactiv pentru recapitularea cunostintelor si sa realizeze profilul a doua persoane, pe baza unor interviuri acordate de acestea pe Youtube.

NASA a cucerit spatiul cosmic, iar presedintii americani conduc cel mai puternic stat din lume, utilizand metodologia Process Communication Model. Ofera-ti si tu acest instrument care sporeste intelegerea si iti deschide drumul spre succes!