Naya Rivera: este oficial, vedeta serialului Glee a decedat, corpul sau neinsufletit a fost gasit

Universul serialelor este in doliu. Corpul neinsufletit al actritei Naya Rivera, care era data disparuta inca din data de 9 iulie in apropiere de lacul Piru, a fost gasit de autoritatile din Ventura, California. In timpul unei conferinte de presa, luni, 13 iulie, la ora 14 ora locala, a fost confirmata aceasta veste teribila. Naya Rivera a murit, s-a inecat in mod accidental. Pista sinuciderii a fost exclusa din start. Tot in cadrul acestei conferinte de presa, seriful comitatului Ventura s-a exprimat cu privire la felul in care Naya Rivera ar fi putut muri. La acest stadiu inca este vorba despre speculatii insa exista numerosi curenti pe lac care apar in special dupa-amiaza. Se pare ca actrita a disparut dupa-amiaza sau dupa-masa, ideea fiind aceea ca vaporul a inceput sa intre in deriva, ca nu a fost ancorat si ca Naya nu a avut suficienta energie sa se salveze. La scurt timp de la anuntul ca un corp neinsifletit a fost gasit in lac, prietenii actritei s-au adunat in fata lacului.