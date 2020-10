Need for Speed Hot Pursuit Remastered Cerinte sistem – Jocul va fi lansat in data de 6 noiembrie, potrivit ultimelor stiri si reprezinta un remake al celebrului Need for Speed Hot Pursuit.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered Cerinte sistem minime

CPU: (AMD) Phenom II X4 965 / (Intel) Corei3-2120 sau mai bun

RAM: 8 GB

OS: WIndows 10

Placa video: (AMD) Radeon HD5750 / (Nvidia) GeForce GTS 450 sau mai bun

PIXEL SHADER: 5.0

VERTEX SHADER: 5.0

Spatiu de stocare: 45 GB

Memorie placa video: 512 MB

Need for Speed Hot Pursuit Remastered Cerinte sistem recomandate