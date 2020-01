Netflix a confirmat că va lansa un The Witcher în varianta anime

Unul dintre lucrurile pe care le apreciez la „The Witcher” este faptul că serialul nu se îndepărtează prea mult de originile literare. Inițial, mă așteptam să se folosească de aceeași structură generică pe care o prezintă cea mai mare parte din serialele fantasy actuale. Însă, cu ce ar putea să ne mai uimească dacă nu cu un anime? Ei bine, fix asta plănuiește să facă Netflix și chiar a confirmat acest lucru.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.

— NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020