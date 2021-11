Ești obsedat de coloana sonoră a unui film sau a unui serial TV Netflix și ai vrea să o asculți toată ziua? Spotify îți vine în ajutor cu o pagină dedicată Netflix, unde vei găsi liste de redare, coloane sonore și podcasturi.

In noul „Netflix Hub”, accesibil atât pentru utilizatorii premium, cât și pentru cei cu cont grauit, veți găsi toate listele de redare ale hiturilor Netflix ale momentului, de la La casa de Papel, la Narcos, Sex Education, Bridgerton și altele.

Unele dintre acestea sunt și versiuni „ îmbunătățite ”, cum ar fi cea din The Harder They Fall sau La Casa De Papel, pentru care a fost creat și un test care te potrivește cu unul dintre personaje . Iar dacă ai cunoștințe bune de engleză, poți să încerci și la unul dintre numeroasele podcasturi disponibile, care din câte am auzit până acum sunt bine articulate și destul de ușor de înțeles.