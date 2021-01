Netflix a anunțat-o și prognoza s-a împlinit: în ultimul trimestru fiscal (trimestrul IV 2020) gigantul de streaming a atins și a depășit etapa de 200 de milioane de abonați. Există 204 de milioane de utilizatori care au ales platforma Netflix, în creștere cu 8,5 milioane în ultimele trei luni ale anului trecut. Anual, abonații au crescut și nu puțin în comparație cu anul precedent: +37 milioane în 2020, +28 milioane în 2019. Trimestrul s-a încheiat cu o cifră de afaceri de 6,64 miliarde de dolari și câștiguri pe acțiune de 1,19 USD. În schimb, 2020 se încheie cu o cifră de afaceri de 25 de miliarde de dolari (+ 24% anual).

Net de câștiguri sub estimările analiștilor (1,39 dolari pe acțiune), trimestrul IV 2020 este un trimestru foarte pozitiv pentru Netflix și același lucru se poate spune pentru întregul an, dar provocările nu lipsesc la orizont. Conducerea se așteaptă ca în primul trimestru al anului 2021 Netflix să înregistreze o scădere a numărului de noi abonați: +6 milioane față de +15,8 milioane în același trimestru al anului 2020. Cu toate acestea, trebuie amintit că 2020 a fost condiționat (favorabil) de blocările determinate de urgență sanitară.

Cu toate acestea, starea de crestere Netflix nu este pusă în discuție, gândiți-vă doar că managementul spune: nu mai avem nevoie de finanțare externă pentru operațiunile noastre de zi cu zi – adică poate conta pe un flux de plati de la utilizatori și că nu mai trebuie să recurgă la împrumuturi. Netflix adaugă că va lua în considerare adoptarea planurilor de răscumpărare a acțiunilor – ultimele răscumpărări datează din 2011. Semnalele puternice de date către investitori și piețe care au salutat ultimul bilanț fiscal al Netflix cu un stoc urcător 12%.

Pentru a face față provocărilor viitoare pe piața de streaming, principalul instrument este conținutul : Netflix a confirmat deja că planul de lansare pentru 2021 va continua fără întârzieri semnificative, în ciuda pandemiei și a dat indicații clare cu privire la o producție care, în ceea ce privește lungmetraje, anul acesta prevede un nou film pe săptămână .

Primul trimestru al anului 2021 s-a deschis deja cu două serii foarte populare: al treilea sezon al Cobra Kai și Lupin; până la sfârșitul trimestrului va ajunge To All the Boys I Loved Before 3 , Fate: The Winx Saga, Yes Day cu Jennifer Garner, Sky Rojo și Space Sweepers .

Știri și în ceea ce privește funcționalitatea platformei: Netflix a confirmat că în prima jumătate a anului 2021 va pune la dispoziție funcția care vă permite să începeți redarea aleatorie a conținutului în funcție de preferințele utilizatorului.