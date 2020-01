Netflix Gratis – Cum poti avea abonament gratis pe Netflix!

Astazi vom vorbi despre cum poti avea Netflix Gratis, un abonament la care te poti uita la filme si seriale gratis fara batai de cap, articolul de astazi este complet legal, asa ca vom raspunde tuturor in comentarii pentru ca este vorba unui abonament de proba.

Este imposibil sa nu fi auzit de Netflix, cel mai mare site de streaming video din lume in ceea ce priveste continutul de filme si seriale, de asemenea pe platforma vom gasi si desene animate destinate copiilor, documentare si multe alte productii interesante precum filme interactive.

Netflix Gratis, Abonament de proba!

Cu siguranta ati auzit de perioada de proba de la Netflix, perioada cu care puteti vedea absolut orice serial doriti timp de 30 de zile in cazul in care va faceti cont.

Aceasta perioada este destinata personaleor ce nu vor sa plateasca inainte de a testa serviciul dar este foarte buna si pentru persoanele ce vor sa se uite la un serial si nu vor sa plateasca pentru acesta, este bine de stiut ca timp de 30 de zile veti avea acces la absolut toate optiunile Netflix care sunt platite de obicei, de asemenea vei avea acces la cel mai mare nivel de abonament, deci calitate foarte buna.

De obicei platim pentru Netflix in jur de 15 euro lunar, pentru cel mai bun abonament, poti face 5 profile si sa imparti costurile la 5, in cazul in care doriti sa scapati mai ieftin.

Ce va trebuie pentru a avea un abonement gratis Netflix?

Pentru inceput este foarte bine sa stiti ca din prima vi se cere o modalitate de plata, puteti folosi Paypal sau card bancar, acestea fiind cele mai usoare modalitati de plata. Urmariti lista de mai jos.

O adresa de mail

Un username si o parola

O modalitate de plata prin care sa confirmati ca nu faceti spam prin folosirea celor 30 de zile.

Daca nu doriti ca din modalitatea de plata sa vi se traga bani dupa cele 30 de zile, opriti platile automate pentru serviciul Netflix, puteti face acest lucru si din contul Netflix dar si din panoul de administrare a modalitati de plata, din Paypal sau din aplicatia bancara pe care o detineti.

Va recomand ca inainte de a cumpara un abonament Netflix sa profitati de oportunitatea de a testa gratis acest serviciu, apoi sa va strangeti mai multe persoane si sa ajungeti la un pret mai mic pentru acest serviciu, in acest fel va fi foarte rentabil de achizitionat si intretinut un astfel de abonament.