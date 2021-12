Netflix gratuit pe Android este farsa care devine din ce in ce mai populara pe internet in mai multe tari precum Italia, Franta si Spania, nu va dura mult timp pana va ajunge probabil si in Romania, deci trebuie sa te feresti de acesta stire/informatie despre care stim ca a aparut chiar in Google News din Italia si nu este ceea ce pare.

De câteva ore apar știri care devin populare pe web, împinse și pe feedul Google. Mulți vorbesc despre asta, in special in strainatate, dar în realitate informațiile transmise de titlu nu sunt ceea ce pare. „Netflix devine gratuit pe dispozitivele Android: declarația oficială înnebunește utilizatorii ” este titlul acestei farse care îi încurcă pe mulți. În realitate, lucrurile stau altfel. Să aflăm toate detaliile care i-au înfuriat pe mulți cititori care au dat peste această știre, parțial, falsă, cu mare speranță.

Netflix gratuit pe Android este o farsă

Precizăm, precizând că această știre este parțial adevărată și parțial nu. Potrivit titlului, Netflix și- ar fi transformat serviciul de streaming la cerere într-un serviciu gratuit pentru utilizatorii de Android . Acest lucru este fals, deoarece provocăm pe oricine să acceseze gratuit catalogul gigantului american, in Romania, nici macar perioada de proba nu mai avem. Cu toate acestea, vestea este și adevărată, dar numai dacă trăim într-o anumită țară africană.

De fapt, doar pentru cei care locuiesc în Kenya va fi posibil să acceseze catalogul Netflix fără a fi nevoie să se aboneze la vreun abonament lunar. În practică, gigantul de streaming preia costul unui abonamnet pe lună pentru orice utilizator care decide să descarce aplicația de pe Google Play Store și să se aboneze la platformă. Păcat, însă, că conexiunea la internet acolo nu este cea mai bună, atât de mult încât durează aproximativ o oră pentru a descărca un film, când în Romania durează în medie 5/10 minute.

Pe scurt, Netflix are chef de cadouri, dar se vorbește de noi seriale și filme dedicate sărbătorilor care vor fi cu adevărat bogate în conținut. In Romania, dar nici in alta tara din Europa Netflix nu va fi gratuit.