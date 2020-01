Netflix in Februarie 2020. Este timpul să aruncăm o privire la ce se întâmplă cu Netflix in luna urmatoare. Aceasta este lista preliminară a tot ceea ce știm că va veni la Netflix pe tot parcursul lunii februarie 2020.

Februarie este, de obicei, o lună mult mai liniștită pentru noile lansari Netflix decât altele, care de obicei se reduce doar la perioada generală a anului și faptul că, în mod tradițional, are mai puține zile din lună.

Netflix in Februarie 2020

În ceea ce privește serialele si filmele ce te poți aștepta de la Netflix, pe măsură ce se apropie de ziua de valentine, ca vei putea vedea câteva filme romantice noi, pe care serviciul le pune în evidență de genul To All the Boys: P.S. I Still Love You.

Ce vine pe Netflix la 1 februarie

A Nightmare on Elm Street (2010)

Chronically Metropolitan (2016)

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir (Season 5)

Justice (2017)

Sex and the City 2 (2010)

Ce vine pe Netflix pe 3 februarie

Team Kaylie (Part 3)

Ce vine pe Netflix pe 4 februarie

Tom Papa: You’re Doing Great! (2020)

Ce vine pe Netflix pe 5 februarie

The Pharmacist (Limited Docu-series)

Ce vine pe Netflix pe 6 februarie

Cagaster of an Insect Cage (Season 1)

Ce vine pe Netflix pe 7 februarie

Dragons: Rescue Riders (Season 2)

My Holo Love (Season 1)

Locke & Key (Season 1)

Ce vine pe Netflix pe 12 februarie

All the Boys: P.S. I Still Love You (2020)

Ce vine pe Netflix pe 13 februarie

Dragon Quest: Your Story (2020)

Love Is Blind (Season 1)

Narcos: Mexico (Season 2)

Ce vine pe Netflix pe 14 februarie

Cable Girls (Season 5 Part 1)

Isi & Ossi (2020)

Ce vine pe Netflix pe 21 februarie

Gentefied

Ce vine pe Netflix pe 26 februarie

I Am Not Okay With This Series

Ce vine pe Netflix pe 27 februarie

Followers (Season 1)

Altered Carbon Season 2

Ce vine pe Netflix pe 28 februarie

All the Bright Places (2020)

Queen Sono (Season 1)

Netflix in Februarie 2020. Aceasta lista va fi actualizata frecvent cand vom avea informatii oficiale, pana atunci puteti consulta topul nostru cu cele mai bune filme Netflix.