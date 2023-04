Netflix investește 2,5 miliarde de dolari în producții coreene pentru următorii patru ani

Netflix a anunțat că va investi 2,5 miliarde de dolari în producții coreene pentru următorii patru ani. Aceasta este o dublare față de investițiile făcute de Netflix în K-drame din 2016 până în prezent. Această decizie vine după o întâlnire cu președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol. Investiția va fi folosită pentru crearea de seriale, filme și emisiuni ne-scriptate.

Această investiție vine după succesul uriaș al serialului Squid Game, dar și al altor producții precum The Glory and Physical: 100. Co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, a declarat că are “încredere în industria creativă coreeană și că aceasta va continua să spună povești remarcabile”. El a afirmat, de asemenea, că divertismentul coreean este “acum în centrul zeitgeist-ului cultural global”.

Cu toate acestea, această schimbare majoră în cultura globală a cauzat sentimente contradictorii în comunitatea coreeano-americană. Pentru oamenii de origine coreeană, care au crescut urmărind K-dramele în secret, acum acestea sunt la ordinea zilei. Cu toate acestea, frustrarea apare atunci când Netflix devine arbiterul felului în care publicul american vede K-dramele.

Deși Netflix a făcut multe K-drame accesibile, unele dintre cele mai populare producții coreene nu sunt încă disponibile pe platformă, ca Goblin sau Bad Prosecutor. Această problemă a regiunilor blocate este una care vine din era DVD-urilor și nu poate fi imputată Netflix. Cu toate acestea, această problemă poate fi rezolvată prin intermediul altor platforme, precum Rakuten Viki.

În general, această investiție este o veste bună pentru fanii producțiilor coreene. Cu toate acestea, acest lucru ar putea fi o provocare pentru comunitatea coreeano-americană, care încearcă să mențină legătura cu cultura și tradițiile părinților lor. Cu toate acestea, popularitatea crescută a K-dramelor ar putea duce la o mai mare interesare pentru cultura coreeană în general.