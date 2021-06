Netflix Iulie 2021: Filme si Seriale noi ce vor fi lansate in luna Iulie pe Netflix

Aceasta este lista noilor lansări în filme și seriale care vor fi lansate în iulie 2021 în Romania de Netflix. Netflix este una dintre cele mai importante servicii de divertisment prin streaming – membrii se pot bucura de seriale, documentare și filme dintr-o gamă largă de stiluri și limbi și pot viziona conținut nelimitat, oricând și oriunde doresc, de pe orice dispozitiv cu o conexiune la Internet.

Seriale Netflix Originale in Iulie 2021

Generația 56K (01/7/2021)

După ce s-au apropiat de timpul erei 56K, Matilda și Daniel se întâlnesc din nou întâmplător două decenii mai târziu. Poate prietenia lor să se transforme în altceva?

Young Royals (07.01.2021)

Prințul Wilhelm se adaptează vieții într-un internat de top, Hillerska, și vede că urmărirea inimii sale este mai solicitantă decât se aștepta.

Mortel: Sezonul 2 (07/02/2021)

Când Obe se întoarce – într-o formă nouă, înfricoșătoare – și începe să adune o armată de adepți în școală, Sofian, Victor și Louise se luptă pentru a preveni o catastrofă .

Atipic: Sezonul 4 (07/09/2021)

În timp ce Casey și Sam se pregătesc să plece de acasă, toți membrii familiei Gardner se confruntă cu decizii importante cu privire la următorii pași.

Virgin River: sezonul 3 (07/09/2021)

Mel și cei dragi ei din Virgin River se susțin reciproc în timp ce se confruntă cu tot felul de probleme: o moarte, un incendiu, certuri, despărțiri și multe altele.

Biohackers: Sezonul 2 (07/09/2021)



Timpul pierdut și viziunile deranjante o bântuie pe Mia, pe măsură ce se străduiește să înțeleagă schimbările bruște din viața ei și motivul pentru care nu își mai amintește nimic.

Never Have I Ever: Sezonul 2 (15/7/2021)



Noua ei viață amoroasă, o nouă față la școală și noi motive de luptă cu mama îi oferă lui Devi oportunități pentru mișcări curajoase și decizii discutabile.

Sky Rojo: Sezonul 2 (23/7/2021)



Adrenalina și acțiunea revin pe locul șoferului în cel de-al doilea sezon al „Sky Rojo”.

Cum să vinzi droguri online (rapid): Sezonul 3 (în iulie)



Când starea de sănătate a lui Lenny se deteriorează, copiii își lasă deoparte diferențele și strâng bani pentru tratamentul său. Dar apar noi amenințări.

Cartelul Snitch: Origini (28/7/2021)



În anii ’70 și ’80, doi frați au abordat probleme familiale și personale, urmărind un obiectiv ambițios: de a deveni principalii stăpâni ai drogurilor din Columbia.

Glow Up: Sezonul 3 (30/7/2021)



În acest serial competitiv, make-up artiștii ambițioși trec prin încercări colorate în speranța de a face o carieră în industria frumuseții.

Outer Banks: Sezonul 2 (30/7/2021)



În al doilea sezon compania este testată mai mult ca oricând, pe măsură ce vin noi aventuri de vară.

NETFLIX FILME ORIGINALE

Fear Street Partea 1: 1994 (07/02/2021)



După o serie de crime îngrozitoare, o adolescentă și compania ei au trezit o forță vicioasă care bântuie orașul lor de secole. Bine ați venit la Seedside.

Major Grom: Doctorul ciumei (07/7/2021)



Când o serie de crime ale unui răzbunător mascat face ravagii în oraș, un detectiv și complicele său neexperimentat sunt singurii care-l pot opri.

Fear Street Partea 2: 1978 (07/09/2021)



În blestematul oraș Seidside, furia unui criminal înfiorează o tabără și transformă o vară distractivă într-o luptă oribilă pentru supraviețuire.

Cum am devenit supererou (07.09.2021)



Într-o lume în care există oameni și supereroi, un polițist singuratic lucrează cu un detectiv inteligent pentru a dezlega o conspirație întunecată.

Vara trecută (07.09.2021)



În timpul unei vacanțe de vară într-un oraș de pe litoral, Denise, în vârstă de 16 ani, caută căldura iubirii sale din copilărie și participă la un triunghi amoros.

O poveste de groază clasică (14/7/2021)



Pasagerii unui autobuz sunt asasinați ritual unul după altul într-o poveste de groază căreia nu îi lipsește nici intensitatea, nici scenele extreme.

Ghidul pentru familia perfectă (14/7/2021)



Un cuplu din Quebec se confruntă cu problemele, stresul și așteptările ridicate ale creșterii copiilor într-o societate obsedată de succes și de social media.

Fear Street Partea 3: 1666 (16/7/2021)



Secretele întunecate. Rău nespus. Lumea nemiloasă din 1666 ascunde adevărul unui blestem puternic – și cheia viitorului unui oraș.

Cernobîl 1986 (21/7/2021)



După ce și-a recăpătat o iubire pierdută, pompierul Alexei se retrage pentru a trăi o viață simplă, dar dezastrul de la Cernobâl îl pune din nou în pericol.

Blood Red Sky (23/7/2021)



La un zbor transatlantic cu fiul ei, o femeie bolnavă în mod misterios își dezvăluie secretul negru în timp ce teroriștii încearcă să pună mâna pe avion.

Ultima scrisoare de la iubitul tău (23/7/2021)



Un jurnalist găsește câteva scrisori de dragoste din anii 60 și încearcă să rezolve misterul unei legături secrete. Dintr-un roman de Jojo Moyes.

Resort to Love (29/7/2021)



Pentru a depăși o despărțire, un cântăreț decide să cânte într-o stațiune tropicală care amintește de paradis – până când sosesc doi oaspeți neașteptați.

Ultimul mercenar (30/7/2021)



La douăzeci și cinci de ani de la acordul său cu serviciul secret francez pentru a-și proteja fiul, un agent este obligat să nu se mai ascundă.

DOCUMENTARE ORIGINALE NETFLIX

Audibil: puterea sufletului (01/7/2021)



Amari McCastry-Hall și colegii lui de la Școala Maryland pentru surzi sunt alungare în timp ce se confruntă cu dificultăți personale și drame.

Cat People (07/7/2021)



Iubitorii de pisici sunt mulți și variați, dar împărtășesc o dragoste comună pentru pisicile drăguțe. Această serie documentară spune poveștile lor.

Prietenii noștri cu patru picioare : Sezonul 2 (07/7/2021)

Dragostea pentru câinii lor – și dragostea câinilor lor pentru ei – devine o linie de salvare pentru un astronaut, un preot brazilian si pentru altii.

Heist: jafuri incredibile (14/7/2021)

Milioane și bourbon rar fac aripi. Vedeți cum oamenii obișnuiți aproape scapă de aceste jafuri incredibile într-o serie de crime reale.

Explicat: Sezonul 3 (16/7/2021) – episoade noi în fiecare săptămână



De la sânge albastru și declarații mari, la câini și operații plastice, această serie de documentare cu povestitori celebri prezintă multe subiecte fascinante.

Filmele cu care creștem : sezonul 2 (23/7/2021)

Aflați adevărata poveste a unor blockbustere memorabile și atemporale. Actori, regizori și reprezentanți ai spațiului ne însoțesc într-o călătorie distractivă.

Myth & Mogul: John DeLorean (30/7/2021)

Cu interviuri și filme inedite filmate de D. A. Pennebaker, acest documentar explorează apariția și căderea unei legende în industria auto.